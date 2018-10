26.10.2018 h 15:14 commenti

La Municipale incontra la città: domani dimostrazioni anche con i cani antidroga

In piazza delle Carceri previste simulazioni di sinistro stradale e soccorso dei feriti

Domani mattina, sabato 27 ottobre, la polizia municipale sarà in piazza Santa Maria delle Carceri per condividere con i cittadini le tematiche della sicurezza stradale, un'occasione per sensibilizzare le famiglie e i giovani sul corretto utilizzo della strada per una maggior sicurezza quotidiana.

A partire dalle ore 10, verranno effettuate varie dimostrazioni di operatività, tra cui la simulazione di un sinistro stradale con intervento di soccorso sui feriti gravi ed i relativi rilievi tecnici e lo sviluppo delle conseguenti analisi investigative. Il tutto verrà analizzato da vari speaker che accompagneranno le persone a comprendere meglio lo scenario, le cause e le azioni da intraprendere in occasione di simili eventi.

In piazza ci saranno anche le moto con cui la polizia municipale effettua i servizi di pronto Intervento, che riceveranno la benedizione di don Stancari di fronte alla Basilica di Santa Maria delle Carceri. La benedizione verrà estesa, quale antica tradizione rurale, anche sui due agenti a quattro zampe dell'Unità Cinofila che da tempo stanno ottenendo notevoli risultati sulla ricerca delle sostanze stupefacenti presenti sul territorio.

La conduzione di veicoli sotto l'effetto delle sostanze psicotrope è infatti uno dei momenti di maggior pericolo per gli utenti della strada, al pari dell'uso del cellulare alla guida e dello stato di ebrezza in quanto comportamenti capaci di provocare sinistri stradali. Verrà data una dimostrazione delle potenzialità dell'unità Cinofila nel contrasto allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti, con i cani che andranno alla ricerca delle sostanze nascoste appositamente in piazza per l'occasione.

Tra le attività effettuate costantemente dagli agenti della polizia municipale, anche il controllo - mediante apparecchi di lettura targhe - per individuare veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o non in regola con la revisione. La sicurezza stradale, infine, passa anche da una specifica preparazione ai soccorsi. Durante quest'anno, il personale della Municipale è stato addestrato dagli istruttori della Misericordia di Prato alle corrette tecniche di utilizzo del defibrillatore, strumento già a disposizione in alcuni punti della città. Per questo motivo sarà presente in piazza anche una delegazione della Misericordia, che collaborerà nella simulazione del soccorso sul sinistro e dimostrerà l'impiego del defibrillatore semiautomatico.