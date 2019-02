25.02.2019 h 10:55 commenti

La Municipale cerca un falsario e scopre affittacamere abusivo: sequestrato l'appartamento

La scoperta fatta durante una perquisizione disposta su un uomo sospettato di falsificare i documenti. Nei locali erano stati ricavati 15 posti letto. Trovati anche alcuni clandestini tra gli "ospiti"

La polizia municipale ha sequestrato un intero piano di una palazzina a Tavola dove l'inquilina cinese aveva messo in funzione un vero e proprio affittacamere, con tanto di annunci su internet diretti ai propri connazionali.

La scoperta è stata fatta dagli agenti dell’Unità Investigativa della Municipale che stavano efefttuando una perquisizione delegata dalla Procura di Firenze nei confronti di un cittadino cinese indagato per falso documentale. Oltre all’uomo, nell’immobile gli agenti hanno trovato l’affittuaria ed altri 10 cinesi, che occupavano il secondo piano della palazzina in cui erano stati ricavati 15 posti letto.

E' intervenuta quindi anche l’unità della Commerciale che ha contestato all'inquilina l'attività di affittacamere abusiva (ad un prezzo fra i 100 ed i 150 euro ad ospite) ed elevato sanzioni per 2.000 euro. I locali dell’abitazione sono stati sottoposti a sequestro in attesa dei provvedimenti di ripristino della normale idoneità alloggiativa. Fra gli occupanti, alcuni clandestini che sono stati espulsi amministrativamente dalla Questura, oltre ad una donna che è stata accompagnata al Centro per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Sia l’uomo indagato per falso, a cui gli ospiti hanno dichiarato di versare l’affitto, che la tenutaria dell’attività abusiva sono stati denunciati per concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.