31.01.2023 h 11:08 commenti

La Municipale assume sei agenti L'assessore: "Spero arrivino anche candidati di origine cinese"

C'è tempo fino al 2 marzo per presentare la domanda. La graduatoria, a disposizione anche degli altri Comuni, sarà utilizzata per nuove assunzioni con l'obiettivo di arrivare a 194 agenti

aa

Pubblicato sul sito del Comune il bando per l'assunzione immediata di sei agenti della polizia Municipale, sarà però formata un'eventuale graduatoria a cui attingere per riportare l'organico di piazza dei Macelli a 194 unità, ad oggi è di 182.I nuovi arrivati andranno a coprire il turn over degli ultimi anni dovuto a trasferimenti, pensionamenti e anche decessi . “Mi auguro – ha sottolineato l'assessore alla Municipale Flora Leoni – che sia un bando partecipato anche da cittadini di origine cinese e di altre etnie presenti sul nostro territorio. Sarebbe un segnale di integrazione. La graduatoria sarà anche condivisa con gli altri Comuni e quindi le possibilità di un'assunzione sono molto più alte”.I primi sei classificati entreranno in servizio immediatamente, gli altri almeno dopo sei mesi con l'obiettivo, entro la fine dell'estate di avere tutte le assunzioni con contratto di formazione lavoro da trasformare dopo un anno in un contratto a tempo indeterminato.Per presentare domanda c'è tempo fino al 2 marzo la prova scritta è prevista online per la metà di aprile, quella orale invece sarà fatta in presenza. Tra i requisiti richiesti il diploma di maturità un'età compresa fra i 18 e i 32 anni e l'impegno a conseguire a proprie spese, per chi non l'avesse la patente richiesta.