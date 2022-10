21.10.2022 h 11:41 commenti

La Multiutility toscana è realtà: un unico gestore pubblico per acqua, energia e rifiuti

Dopo una maratona di 10 ore, le assemblee delle quattro società hanno detto sì alla fusione in Alia. La holding è partecipata da 66 comuni della Toscana centrale. Prato detiene il 18,2%. E ora parte la sfida dei patti parasociali di secondo livello per definire la governance. Ora Faggi può tornare in giunta con Biffoni

(e.b.)

La Multiutility toscana è realtà. Dopo una maratona di oltre dieci ore ospitata ieri, 20 ottobre, negli spazi di Firenze Fiera, le assemblee straordinarie dei soci, nell'ordine, di Publiservizi, Consiag, Acqua Toscana e infine Alia servizi ambientali, hanno autorizzato la fusione per incorporazione delle prime tre società pubbliche in Alia servizi ambientali. Significa che da oggi acqua, energia e rifiuti avranno un unico gestore partecipato da 66 Comuni della Toscana centrale, tra i territori dell’Empolese Valdelsa e le province di Firenze, Prato e Pistoia.Ora scattano i 60 giorni di tempo necessari per eventuali richieste dei creditori delle quattro società e per le verifiche della Corte dei Conti (legge entrata in vigore lo scorso agosto), poi la nuova società sarà costituita anche formalmente e cambierà nome. Ancora non si sa quale sarà scelto. Le sedi operative al momento resteranno le stesse. Il Comune di Firenze deterrà il 37,1% della nuova holding, Prato il 18,2%, Pistoia il 5,49%,Scandicci sfiora il 4%, Empoli avrà il 3,4%.In Alia viene conferita anche la partecipazione pari al 20,61% del capitale sociale detenuta dal Comune di Firenze in Toscana Energia Spa e la partecipazione del 3,9% del capitale di Publiacqua detenuta dal Comune di Pistoia.“Questo è un risultato storico – ha commentato il presidente di Alia, Nicola Ciolini- cercato dai Comuni da più di 20 anni, dove oltre a superare tutte quelle che sono le diversità e sensibilità politiche, il risultato vero è quello di essere riusciti a mettere insieme le esigenze di territori diversi. Questo deve esser il punto di partenza perché nella seconda fase si possa allargare questo tipo di impostazione a tutto il territorio toscano. Voglio ringraziare coloro che da un anno e mezzo hanno lavorato a questo progetto complesso che se ha visto il risultato di oggi è stato proprio grazie al lavoro di tante persone, della determinazione dei sindaci”.L’assemblea ha deliberato un aumento di capitale scindibile di 3,5 miliardi delegandolo al consiglio di amministrazione. Di questi 1,2 sono i conferimenti in natura dei soci mentre i restanti 2,3 sono legati alla eventuale quotazione in borsa del società fino a un massimo del 49% mentre il 51 resterà in mano pubblica. Tale passaggio, se le condizioni di mercato ne suggeriranno la fattibilità, dovrà comunque passare dal vaglio del consiglio comunale dei Comuni soci. Nessun azionista non pubblico potrà detenere più del 5%.Unico voto contrario alla votazione finale in Alia, quello del Comune di Fiesole. In Acqua Toscana quello di Londa. Più agitata l'assemblea di Consiag dove hanno votato no Calenzano, Sesto Fiorentino, Vaglia, Cantagallo e Montevarchi. Quest'ultimo ha chiesto anche il recesso delle quote ma resterà nella multiutility attraverso la partecipazione in Aqua Toscana come Sesto Fiorentino lo farà attraverso Consiag (le sue quote in Alia furono comprate da Consiag). E a proposito del “son contrario ma resto”, molti sindaci tra cui quello di Prato, Matteo Biffoni, hanno chiesto un atto di coerenza: “Non ci si vuole assumere la responsabilità di nessuna decisione ma si è pronti a coglierne i frutti”, in riferimento agli utili che la holding garantirà.Chi ha evitato di far passare la delibera nel proprio consiglio comunale e ha espresso la propria contrarietà su atti alternativi, dovrà portare in quell'assemblea i patti parasociali di primo livello, altrimenti sarà tagliato fuori da quelli di secondo livello che definiscono la governance dell'ente. E a proposito.La guida della nuova holding per il momento sarà in mano all'attuale presidente di Alia, il pratese Nicola Ciolini, che scadrà nella primavera del 2023 una volta presentato il bilancio. Se si andrà in continuità, magari in funzione della quotazione in borsa che impone regole diverse per la definizione dei vertici di un'azienda, o se si deciderà di cambiare dipenderà molto dai rapporti di forza tra i Comuni. Ai capoluoghi basta avere 1,5% delle quote per esprimere un consigliere in cda, gli altri devono superare il 5%. E qui entrano in campo i patti parasociali di secondo livello che permettono di unire le forze. E' molto probabile che i Comuni del pratese facciano squadra ottenendo il 23%. Vista la contrarietà espressa in più sedi alla quotazione in borsa dell'operazione, Cantagallo dovrebbe restare fuori, ma vedremo nei prossimi giorni.“Oggi ha avuto luogo un passaggio epocale, a tratti doloroso – ha dichiarato Nicola Perini, presidente di Consiag-. Abbiamo avuto il coraggio di prendere una decisione, di portarla avanti e poi si è concretizzata con l’assemblea di Alia. Siamo tutti felici del risultato ottenuto”.“Abbiamo lavorato per questo risultato storico ed ora dobbiamo proseguire insieme in questo percorso, valorizzando i territori e la nostra regione” – ha commentato Simone Faggi, amministratore unico di Acqua Toscana-.“I comuni e le aziende coinvolte hanno coraggiosamente attivato un percorso di crescita che ha l’obiettivo di fornire ai cittadini e alle imprese toscane più e migliori servizi a tariffe sostenibili – ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua-. Per una Toscana più efficiente e più verde”.Con la nascita della multiutility, il lavoro di traghettatore di Simone Faggi è concluso. Al netto degli ultimi passaggi amministrativi e dell'assemblea ordinaria di Acqua Toscana per la sua sostituzione (dovrebbe toccare a un altro pratese, Simone Barni, vice presidente di Publiacqua), Faggi potrà tornare ad affiancare Matteo Biffoni nell'attività amministrativa del Comune di Prato, come ha fatto nel primo mandato da vicesindaco e assessore all'immigrazione e nella parte iniziale del secondo da capo di gabinetto. Stavolta si occuperà di sociale e centri civici con la qualifica di vicesindaco. Sostituirà in toto, dunque, Luigi Biancalani, morto lo scorso agosto.