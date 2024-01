22.01.2024 h 11:01 commenti

La multa recapitata con Pec costa meno. Al via la sperimentazione a Montemurlo e Prato

Per tutto il 2024, grazie a un progetto di Anci Toscana a cui hanno aderito i due Comuni, chi comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata avrà un ribasso di circa 8 euro sui costi d'istruttoria. Presto il pagamento anche tramite l'App Io

aa

Dopo lo sconto del 30% per le multe se pagate entro i 5 giorni, arriva un'ulteriore agevolazione: chi comunica alle amministrazioni il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o utilizza l'App Io avrà una riduzione dei costi di istruttoria che passeranno dagli attuali 10 euro a 2 euro.La sperimentazione riguarda alcuni comuni tra cui Montemurlo e Prato che hanno aderito alla proposta di Anci Toscana che è iniziata nel 2024. Tra le novità anche quella di ricevere un sms con un codice con cui poter pagare la multa presso gli uffici postali, anche in questo caso con un sensibile sconto sugli oneri. L'obiettivo è sicuramente quello di agevolare l'utilizzo di canali digitali strizzando l'occhio anche all'ecologica, visto che non sarà più necessario stampare la multa. Nel progetto c'è anche un risparmio da parte delle amministrazioni comunali che, grazie all'intervento di Anci, possono contare su importanti economie di scala anche per quanto riguarda la consegna delle multe secondo i canali tradizionali. E' stato individuato, infatti un nuovo gestore per tutta la regione, che contando sulla quantità degli atti, ha presentato un' offerta di ribasso; ad esempio nel caso della restituzione della cartolina verde per la raccomandata, comporta un dimezzamento delle spese da parte del Comune. La sperimentazione durerà per tutto il 2024 e punta anche a incrementare l'anagrafica digitale. “Ci sono ancora passaggi che vanno messi a punto – spiegano dal Comando di Montemurlo – intanto però tramite Pec si hanno maggiori certezze di consegna, visto che al mittente arriva immediatamente la notifica. Ovviamente anche per la consegna tramite questo sistema vale lo sconto se pagate entro i 5 giorni. In fase di miglioramento, invece, il pagamento tramite l'App Io”.Intanto dal comando di piazza dei Macelli a Prato sono stati spediti, proprio in questi giorni circa 3mila verbali di multe, una parte arriverà anche per pec agli utenti, l'altra sarà consegnata dal nuovo gestore, che prendendo in carica l'intero iter ha di fatto alleggerito il lavoro degli uffici.