La movida si sposta a Filettole, schiamazzi e rifiuti: 60 giovani identificati dalla Municipale

Intervento delle pattuglie della Territoriale e del Reparto motociclisti dopo le ripetute segnalazioni e lamentele dei residenti per la confusione provocata dalla concentrazione di giovani con motorini e minicar. Controllati anche i veicoli: diverse le violazioni contestate

Sono più di sessanta i giovani controllati la notte di sabato 29 giugno in via di Filettole e in piazzale Inghirami dalle pattuglie della polizia municipale intervenuta con la Territoriale e con il Reparto motociclisti. Controlli e verifiche sui ciclomotori e sulle minicar trovate sul posto; numerose le violazioni accertate e contestate. Un ciclomotore ed una minicar sono stati posti sotto sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria ed altri due veicoli, un ciclomotore ed un motociclo, sono stati sospesi dalla circolazione a causa di alterazioni illecite del dispositivo di scarico. Tra le altre violazioni in tema di sicurezza dei veicoli, sono state elevate quattro sanzioni per omessa revisione obbligatoria e altrettante per mancanza dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori per i veicoli. Nessuna violazione è stata riscontrata in relazione alla guida in stato di ebbrezza.

Si tratta di un nuovo controllo nella zona in seguito alle numerose chiamate arrivate al comando di piazza Macelli per segnalare raggruppamento di giovani che fanno rumore anche lanciando a tutto gas i loro ciclomotori e l'abbandono di rifiuti. Segnalati anche i problemi di transito in via Filettole, strada molto stretta, a causa dell'alta concentrazione di motorini.

Situazioni ricorrenti per le quali la Municipale nelle scorse settimane è intervenuta a più riprese cercando di sensibilizzare i giovani a tenere comportamenti corretti per consentire da una parte l’aggregazione e dall’altra il diritto dei residenti al riposo e alla tranquillità.











