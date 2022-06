07.06.2022 h 11:05 commenti

La Misericordia progetta di realizzare un forno crematorio: via alla consultazione tra i soci

Nel 2021 il 57% delle persone decedute nel comune di Prato sono state cremate. La mancanza di un impianto in città allunga i tempi vista la necessità di portare le salme fuori provincia

Nel 2021 il 57% delle persone decedute nel comune di Prato sono state cremate, ma in città non esiste un impianto e così le salme devono essere portate fuori provincia, con aggravio di costi e allungamento dei tempi. E' proprio partendo da questi numeri che la Misericordia di Prato ha deciso di sottoporre ai suoi iscritti la possibilità di realizzare un impianto per la cremazione. Il progetto è ancora in embrione e il percorso di fattibilità sarà iniziato solamente se l’assemblea ordinaria dell’Arciconfraternita darà parere positivo. L’ipotesi fa parte di un ordine del giorno che sarà discusso durante i lavori assembleari convocati per mercoledì 22 giugno alle ore 21 nella sede operativa di via Galcianese.

La possibilità di realizzare a Prato un forno per la salme nasce dall’esigenza di rispondere a una domanda sempre più crescente della popolazione di avvalersi della cremazione per i propri defunti. Adesso, dovendo andare all’esterno, i tempi per l’accesso al servizio possono arrivare fino a quattro giorni e la Misericordia, pur essendo dotata una stanza per l’attesa della cremazione debitamente attrezzata, è consapevole del disagio che questa situazione può arrecare ai familiari dei defunti.

"La nostra volontà è quella di interrogarci per capire se realizzare o meno un impianto per la cremazione – precisa il proposto della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli –, l’Arciconfraternita al suo interno si pone questa domanda consapevole di tutte le implicazioni, sia di quelle di ordine legale che di tipo morale, che vanno considerate riguardo alla realizzazione di un progetto del genere. Il confronto interno sarà utile per capire quale strada vorrà intraprendere la fratellanza". Di questa possibilità la Misericordia ha informato la Curia diocesana e il Comune di Prato. Per adesso l’unica cosa certa è che se questo impianto si farà sarà costruito nell’area cimiteriale di via Galcianese, di proprietà dell’Arciconfraternita.