29.01.2022 h 09:57 commenti

La Misericordia di Poggio cerca volontari tra i pensionati: “Regalateci qualche ora del vostro tempo”

L’appello è siglato dal presidente della confraternita medicea, Sergio Campanelli: “Da questo impegno riceverai gratitudine, ma soprattutto sarai felice te”

La Misericordia di Poggio a Caiano cerca volontari nel mondo dei pensionati a cui rivolge un appello diretto: “Puoi farti un regalo che non si sciupa nel tempo e puoi averlo in un modo molto semplice. - afferma il presidente Sergio Campanelli - Puoi regalare qualche ora settimanale del tuo tempo per svolgere dei piccoli servizi in favore di chi vive alcune difficoltà . Da questo impegno riceverai gratitudine, ma soprattutto sarai felice te . Prova. Non girarti subito dall’altra parte facendo finta di non aver visto né ascoltato. I servizi giornalieri sono tantissimi. Se facciamo gruppo nulla può farci paura e possiamo tranquillamente soddisfare tutte le esigenze. Puoi dare la tua disponibilità lasciando un tuo recapito telefonico al nostro centralino 0558777106 oppure sull’indirizzo email presidenza@misericordiapoggio.it”.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

