La Misericordia di Oste festeggia 41 anni, in regalo due nuovi mezzi

Un furgone per i servizi sociali e un'ambulanza trasformata in unità logistica per la protezione civile: questo il dono alla Confraternita che ha celebrato l'anniversario con una grande e partecipata festa

La Misericordia di Oste ha festeggiato il 41esimo anniversario di fondazione. Per l’occasione sono stati inaugurati e benedetti due nuovi mezzi che andranno ad aumentare il parco macchine a disposizione della Confraternita. Si tratta di un furgone per i servizi sociali, attrezzato per il trasporto dei disabili, e una ambulanza trasformata in una unità logistica per la protezione civile. L’iniziativa, molto sentita e partecipata dai tanti iscritti alla sezione, si è svolta domenica scorsa presso la sede di via Scarpettini.

«Le associazioni fanno una comunità e Montemurlo è ricchissimo di volontari che si impegnano ogni giorno per gli altri, questa è una caratteristica straordinaria che ci consente di essere un territorio forte e determinato, che insieme riesce a raggiungere obiettivi importanti», ha detto il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, presente alla cerimonia di inaugurazione. «Tutta l’Arciconfraternita è in festa con Oste – ha sottolineato il proposto Gianluca Mannelli – quarantuno anni a servizio di una comunità testimoniano l’impegno quotidiano di tanti uomini e donne di Misericordia a favore degli altri».

Hanno presenziato il taglio del nastro i due commissari della sezione di Oste, Giuliano Manzione e Alessandro Castagnoli, mente i due mezzi sono stati benedetti da don Jarek Boguslaw Ziarkiewicz, parroco di Fornacelle. «Le richieste di aiuto che riceviamo dalla popolazione aumentano – dicono Manzione e Castagnoli – per questo abbiamo voluto incrementare la nostra flotta. Al 30 ottobre di quest’anno siamo già a più di ottomila servizi svolti grazie alla generosità dei nostri confratelli e consorelle». Con queste nuove acquisizioni il parco macchine di Oste sale a sedici automezzi, di cui tre ambulanze per il servizio di emergenza urgenza del 118, due mezzi di protezione civile e undici per il trasporto sociale.

Il nuovo mezzo attrezzato per i disabili è stato acquistato grazie al contributo di tante imprese del territorio che hanno fatto una donazione tramite Eventi Sociali, azienda toscana specializzata nel raccogliere risorse per finanziare questo tipo di progetti per il mondo del no profit.



