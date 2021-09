08.09.2021 h 10:06 commenti

La minoranza a Vernio perde un consigliere, si è dimesso Becherini

Eletto nella lista civica Siamo Vernio poi passato a Forza Italia ha presentato le dimissioni per motivi personali. L'annuncio sulla sua pagina Facebook

Gabriele Becherini consigliere di comunale di Vernio eletto nella lista civica Siamo Vernio e poi passato a Forza Italia, ieri 7 settembre ha presentato le sue dimissioni.

“Purtroppo – scrive sulla sua pagina Facebook - gli impegni sia personali che lavorativi non mi permettono più di seguire la scena in maniera attiva e se devo "tenere una poltrona" solo per il gusto di farlo, preferisco lasciare spazio a chi ha più tempo disponibile e possa impegnarsi al meglio per il bene del comune. E' stata una bella esperienza, articolata su due mandati, che mi è servita molto nella crescita personale. Finchè ho potuto ho cercato di fare tutto il possibile per onorare la fiducia che mi avete dato”.

Al posto di Becherini potrebbe entrare Gherardo Cherubini primo non eletto nella lista Siamo Vernio.





