21.04.2021 h 10:56 commenti

La Microtex Composites (Gruppo Becagli) saluta Prato e si trasferisce in provincia di Pistoia

Il nuovo stabilimento si trova al Bottegone e sarà pronto entro settembre: "Siamo in crescita e la sede attuale non era più sufficiente". Sarà realizzata anche una maxi cella frigo per lo stoccaggio dei preimpregnati

La Microtex Composites – azienda pratese dello storico gruppo Becagli, specializzata nella produzione di compositi in fibra di carbonio – lascia Prato e il Macrolotto e si sposta in provincia di Pistoia, nel nuovo stabilimento situato nella frazione del Bottegone. Il trasferimento verso la nuova sede avverrà entro settembre 2021. “L’azienda sta attraversando un momento di forte crescita - spiega Gianfranco Meschini, irettore vendite - e l’attuale sito produttivo del Macrolotto a Prato non era più adatto alle dimensioni raggiunte. L’investimento effettuato ci permette di essere sempre più competitivi e in grado di rispondere alle esigenze del mercato e dei nostri clienti". La nuova area si sviluppa su una superficie complessiva di 8.000 mq e vedrà il sorgere degli uffici, del reparto con quattro linee di produzione, della tessitura e di una cella frigo per lo stoccaggio dei preimpregnati: tessuti (carbonio in primo luogo) nei quali vengono applicate matrici di resina termoindurente. I “prepreg” (preimpregnati), una volta realizzati, devono essere immagazzinati ad una temperatura di -18° che ne preserva le caratteristiche originarie ed allunga la vita del materiale. La cella frigo di Pistoia sarà tra le più grandi sul mercato, in grado di stoccare circa 180.000 mq di materiale. L’azienda attualmente occupa circa 60 persone e lo scorso anno ha visto crescere i numeri sia in termini di personale che di fatturato: valori nettamente in controtendenza con l’andamento del periodo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus