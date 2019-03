Non c'è pace per "Prato 88", la mezzaluna di Mauro Staccioli sfrattata dalla sua collocazione originaria per far posto all'ampliamento del Centro Pecci e ancora in attesa della collocazione definitiva nel parco urbano dopo la decisione di non installarla sulla rotatoria della questura lungo viale Leonardo da Vinci perchè incompatibile con la passerella di Maurice Nio ( LEGGI) . Finchè non sarà pronto il parco urbano che sorgerà dentro l'area del Misericordia e dolce una volta che l'ex ospedale sarà abbattuto, l'ingombrante opera d'arte ha bisogno di un deposito temporaneo. Dall'estate dello scorso anno è ospitata gentilmente dalle Industrie Biagioli in via Panziera, ma ora la società ne ha richiesto la rimozione perchè ha bisogno di quello spazio. Al Comune, che è proprietario di Prato 88 assieme all'associazione Pecci, non è restato che trovare una nuova "casa". Si tratta dei depositi comunali in uso a Consiag Servizi.Purtroppo l'opera sarà sistemata all'aperto. Per questo sarà coperta da un telo in pvc idoneo a proteggerla dalle intemperie.