11.02.2023 h 14:49 commenti

La Meteorite di Nantan protagonista del prossimo appuntamento di Musei in Scena

Il cielo e la terra al centro dell’evento al Museo di Scienze Planetarie con Teatro Metropopolare inserito nel ciclo di spettacoli finanziato dalla Regione Toscana con il bando per i sistemi museali 2022

Arrivati alla quarta tappa del cartellone messo in piedi dalla Rete Musei di Prato e finanziato dalla Regione Toscana, al Teatro Metropopolare toccherà mettere in scena il cielo e la terra. Bolidi, meteoriti, stelle e pianeti saranno i protagonisti domani domenica 12 febbraio alle 15.30 dell’evento al Museo di Scienze planetarie di via Galcianese. E l’appuntamento di Musei in Scena non è l’unica notizia fra le stelle. E' uscito infatti il podcast “Astri”, dedicato alle stelle e agli oggetti celesti del Museo di Scienze Planetarie e della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. Il podcast fa parte della serie “Spazi di Scienza”, promosso dalla Rete dei Musei Scientifici Toscani con il contributo della Regione Toscana, e si può ascoltare sul sito della fondazione Parsec - www.fondazioneparsec.it - e su quello della Rete Musei scientifici www.museiscientificitoscana.it. Protagonista del racconto la Meteorite di Nantan, il gigante di ferro e nichel che si trova all'ingresso del Museo.

Ma torniamo a Musei in Scena. Sul palco ci saranno gli attori di Teatro Metropopolare con l’accompagnamento musicale di Alice Chiari. Testimone la Meteorite di Nantan, con i suoi 272 kg di ferro e nichel che troneggia all’ingresso del percorso museale, apriremo il sipario della notte e partiremo per un viaggio fra cielo e terra, sognando lo spazio o qualche arcaica divinità. "Altra tappa per il progetto Musei in Scena che finora ha realizzato l'obiettivo di offrire al pubblico un'esperienza fatta di emozioni, un modo inconsueto di entrare nei tanti e diversi mondi della Rete 'interpretandone' l'essenza", sottolinea Marco Morelli, direttore della Fondazione Parsec, capofila della Rete Musei di Prato.