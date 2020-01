Zero emissioni, zero rumore, 100% elettrico e capienza massima di 88 passeggeri. Prato tocca con mano il sogno di una mobilità pubblica ecosostenibile grazie a E-Citaro, il bus elettrico che Mercedes ha affidato a Cap per 12 giorni di test in strada. L'esordio in città, stamani 30 gennaio, in piazza Duomo. Un'opportunità per conoscere da vicino la mobilità a energia verde e capire quali e quanti investimenti sono necessari per dare il via a questa svolta a impatto zero. Il mezzo sarà utilizzato gratuitamente per le linee urbane di Prato e sarà protagonista anche di alcuni eventi in città che riguarderanno le scuole del territorio, i professionisti, le istituzioni e le associazioni culturali.In sostanza E-Citaro aprirà la strada al dibattito sulla mobilità del futuro. "Va creata una rete capace di offrire un importante approvvigionamento di elettricità, la manutenzione dei mezzi e anche dei servizi dedicati. - spiega Giuseppe Gori, presidente di Cap - In questi 12 giorni apriremo il dibattito a bordo di questo mezzo. Ringrazio Mercedes per questa opportunità, Legambiente, gli ordini professionali e la scuola per la disponibilità a gestire insieme le idee che nasceranno per il futuro".