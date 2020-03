03.03.2020 h 14:41 commenti

La memoria del pratese Gino Signori sarà commemorata nel giardino dei Giusti

L'artista salvò una ragazzina ebrea da morte sicura mentre si trovava internato all’ospedale di Amburgo. Il 6 marzo verrà piantato un albero e posizionata una targa, il 6 aprile una piéce teatrale al Politeama curata dagli studenti dell'istituto comprensivo Pier Cironi

Il pratese d’adozione Gino Signori è il quarto giusto dell’umanità alla cui memoria verrà piantato un albero nel giardino delle scuole Pier Cironi. Classe 1912, ha salvato una ragazzina ebrea da morte sicura mentre si trovava internato all’ospedale di Amburgo. Una storia che è rimasta sconosciuta per tanti anni, anche agli stessi famigliari, ma che ora verrà raccontata il 6 aprile da una piéce teatrale al Politeama dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Pier Cironi insieme a quelli del Gramsci Keynes (biglietti in vendita presso la scuola e la biglietteria del teatro).

“A distanza di decenni Gino e la ragazza, ormai diventata donna - spiega Giovanni Papi genero di Signori - si sono rincontrati grazie all’aiuto di un camionista, solo in quell’occasione abbiamo saputo di questa storia, successivamente gli è stata anche conferita la medaglia dei giusti che ora si trova al Museo della deportazione di Figline”.

Signori era un pittore e per ricordarlo il 6 marzo, oltre alla deposizione della targa, verrà inaugurata anche la mostra “L’artista Gino Signori giusto fra le nazioni” nella sala ovale della Provincia in via Ricasoli.

“Il giardino che abbiamo creato davanti alla scuola in viale della Repubblica – spiega Alessandro Giorni dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Pier Cironi – è un luogo della memoria dove, chiunque, si può fermare e meditare. Vogliamo anche lanciare un messaggio ai nostri ragazzi: chiunque, in qualsiasi momento della sua vita, può fare un gesto positivo”.

I giusti dell’umanità, infatti, sono persone che durante la seconda guerra mondiale hanno salvato la vita agli ebrei. “ Si tratta di singole persone – ha sottolineato Ilaria Santi assessore alala pubblica istruzione – che spesso sono sconosciute, ma che hanno datato prova di grande coraggio”.



