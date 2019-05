15.05.2019 h 15:23 commenti

La Marini Industrie si trasferisce a Montemurlo e inaugura una sede moderna e votata all'ambiente

Oggi il taglio del nastro dell'immobile di 8mila metri quadri, costruito da zero a Oste. Accanto alle lavorazioni anche l'archivio storico con i tessuti creati dal 1945 e una biblioteca della moda. Due progetti aperti ai giovani

La Marini Industrie cambia casa dopo quasi 75 anni. Dalla storica sede di via Mario Cipriani a Prato, l’azienda si trasferirà a Oste in uno stabilimento di circa 8mila metri quadri, costruito da zero.

Riccardo e Roberto Marini -. La volontà è quella di far ritornare il distretto pratese al centro del lavoro degli stilisti. Particolare attenzione sarà posta anche ai giovani e alle nuove collaborazioni: rafforzeremo l’impegno con gli istituti scolastici di Prato e provincia in modo da poter diventare un luogo di opportunità e di conoscenza per i più giovani che si affacciano al mondo del tessile”.

Con 500 metri quadri di archivio storico – in cui saranno raccolti i tessuti creati dal 1945 a oggi dalla Marini Industrie – e con una piccola biblioteca della moda che raccoglierà cataloghi, riviste, libri e pubblicazioni, “l’azienda si propone di diventare un punto di riferimento per i clienti che intenderanno fare ricerca in archivio – dichiarano-. La volontà è quella di far ritornare il distretto pratese al centro del lavoro degli stilisti. Particolare attenzione sarà posta anche ai giovani e alle nuove collaborazioni: rafforzeremo l’impegno con gli istituti scolastici di Prato e provincia in modo da poter diventare un luogo di opportunità e di conoscenza per i più giovani che si affacciano al mondo del tessile”.

Mauro Lorenzini -. La Marini Industrie si è sempre contraddistinta per la qualità, la ricerca e l'attenzione non solo verso il prodotto ma anche verso le persone e il loro potenziale "creativo". Non a caso lo scorso anno l’azienda ha vinto la decima edizione dei Premiére Vision Awards per la "stoffa più bella del mondo".

“Negli ultimi 10 anni tante aziende sono tornate a investire a Montemurlo - dice interviene il candidato a sindaco del centrosinistra, Simone Calamai -. Un significato importante, a dimostrazione di quanto è stato fatto per sviluppare il nostro territorio. E in questa direzione vogliamo proseguire, anche in futuro”.

L’azienda guarda al futuro anche attraverso dei nuovi progetti in cantiere, come lo spazio co-working e il concorso annuale destinato agli artisti emergenti. La volontà dell’azienda è quella di destinare 4 postazioni co-working e una sala riunioni a dei liberi professionisti under 40 senza far pagare loro nessun affitto. Al posto dell’affitto sarà infatti stipulata una collaborazione a progetto con l’azienda. In sintesi, in cambio di uno spazio di lavoro il libero professionista destinerà qualche ora della sua attività mensile lavorativa al progetto concordato preventivamente con l’azienda Marini Industrie. La call sarà lanciata dopo l’estate e si rivolgerà a designer, professionisti del web, grafici, ma anche architetti per esempio: la contaminazione è la benvenuta. Sempre intorno all’estate sarà lanciato un concorso rivolto a giovani artisti con l’intento di destinare ogni anno un’opera d’arte a un angolo dell’azienda. Regolamento e premi in fase di definizione.

Alta l'attenzione anche all'ambiente: la nuova sede ha un Impianto fotovoltaico in grado di coprire al 100% del fabbisogno energetico dell’azienda; due postazioni esterne per ricaricare le auto elettriche; una cascata a vista con acqua filtrata e con sistema di ricircolo; un giardino pensile vista cascata per un momento di relax e di silenzio in mezzo alla zona industriale e un giardino verticale all’ingresso grazie a uno speciale sistema di irrigazione e a un’illuminazione ad hoc che favorisce la fotosintesi clorofilliana.