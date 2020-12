02.12.2020 h 11:55 commenti

La marijuana arriva dal Polesine: scoperta maxi piantagioni, arrestate cinque persone

Colpo grosso dei carabinieri di Prato che dai sei arresti dello scorso 7 novembre sono riusciti a risalire al luogo di produzione della droga sequestrata

Dalla produzione nelle campagne del Polesine allo spaccio a Prato: una filiera collaudata quella che i carabinieri del Nucleo investigativo hanno smontato in appena tre mesi arrestando 11 persone, sequestrando 165 chili di marijuana per un valore di quasi due milioni di euro e individuando le serre ricavate in capannoni dismessi nella provincia di Rovigo. Un'operazione divisa in due parti: la prima, lo scorso novembre, con l'arresto a Prato di sei persone – 4 cinesi e 2 italiani – accusate di gestire un grosso giro di spaccio ( leggi ); la seconda due giorni fa con l'arresto in Veneto di 5 cinesi, tutti clandestini, accusati di gestire la produzione su larga scala di marijuana di ottima qualità. Gli investigatori hanno stimato una produzione di circa 100 chili di infiorescenze ogni due mesi. Quando è scattato il blitz, nei capannoni sono stati trovati e sequestrati 20 chili di droga in fase di essiccazione e 25 di infiorescenze; circa 315mila euro il valore sul mercato.

I cinesi arrestati in Veneto avrebbero rapporti più o meno stretti con Prato: uno di loro, in particolare, era stato già arrestato per droga dai carabinieri del Reparto operativo nel 2017. Gli inquirenti sono convinti che, dopo le diverse operazioni del passato che hanno portato alla scoperta di piantagioni nella provincia di Prato, i produttori abbiano deciso di spostarsi ritenendo più sicuro lavorare in altre zone. Un trasferimento che, evidentemente, non solo non ha pregiudicato gli affari ma neppure ha fatto venir meno l'interesse degli spacciatori attivi sulla piazza pratese.

Le serre sequestrate tra Lendinara, Lusia e Fratta Polesine erano organizzate in modo da garantire alle piante di marijuana di arrivare a maturazione in un paio di mesi anziché in tre come prevede il ciclo naturale, e in questo modo massimizzare il guadagno: il processo veniva accelerato attraverso l'uso massiccio di fertilizzante e di ormoni e attraverso una temperatura costante di 22 gradi ottenuta con lampade da 600 watt capaci di assorbire fino a 150 chilowattora; un consumo esagerato ma senza costi per i produttori che avevano realizzato un allaccio abusivo direttamente alla rete di distribuzione di energia.