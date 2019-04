22.04.2019 h 14:50 commenti

La Maratonina parla keniano: primi in viale Piave Sammy Kipngetich e Lenah Jerotich

Oltre 2.500 partecipanti al tradizionale appuntamento di Pasquetta che oltre alla corsa competitiva ha visto la Stracittadina e la Isola Running dedicata agli amici a quattro zampe



Un fiume di 2.500 partecipanti ha preso il via oggi, 22 aprile, Pasquetta alla 31esima Maratonina Città di Prato. Sole, un pò di vento, ma tanta partecipazione grazie a chi ha corso con l'amico a quattro zampe, i camminatori e i bambini. Una festa che ha contagiato tutti e che ha visto la coreografia del Castello dell'Imperatore e di piazza delle Carceri come vetrina. Al traguardo è stato Sammy Kipngetich (Kenia pettorale numero 7) a vincere in 1h03'54 dietro di lui il ruandese John Hakizimana in 1h05'06" mentre sul gradino più basso del podio arriva Felicien Muhitira (Ruanda) in 1h05'45". Al femminile è la keniana Lenah Jerotich a vincere in 1h13'02" precedendo la compagna Caroline Cherono che chiude in 1h15'20" e con il terzo tempo, a chiudere il podio tutto keniano, Vivian Jerop Kemboi 1h17'48".



A vincere il 18° Trofeo Cna memorial Daniele Biffoni per i migliori pratesi è stato Andrea Brachi (I Bradipi) al maschile, 17° classificato in 1h18'12 e Veronica Vannucci che conquista il quinto posto nella classifica femminile. Il Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri è andato alla famiglia Pizzicori per la passione e che ha visto in gara il padre con i tre figli. Per le società il 4° Trofeo Carrozzeria Mg Memorial Alberto Guidoreni (con la presenza della moglie Francesca e dei figli insieme a Mauro e Antonio) è stato assegnato alla Podistica Prato Nord davanti alla Podistica Pratese, che vince il 42° Trofeo Romano Borselli, e la podistica 29 Martiri Figline a cui è stato consegnato il 29° Trofeo Daddi Mario. La terza Coppa Emanuele Bartolini ha visto salire sul podio il Gs Maiano e l'ottava Isola dei Tesori è stata assegnata all'Atletica Prato. A seguire Runners Barberino, Maratonabili, Silvano Fedi, Il Fiorino, Club Ausonia, Croce d'Oro Prato, Podistica Quarrata, 1° Pizza Bike, Mezzana Le Lumache, La Galla Pontedera, Atletica Castello e Cesare Battisti Vernio. La Coppa Avis Prato è andata a Cristian Giagnoni testimonial e campione italiano crono handbike. Consegnato un defibrillatore da parte della Onlus Regalami un Sorriso alla Croce Rossa. Per l'Isola Running ha vinto Poldo in coppia con Massimo davanti a Ciro con Turbo e al terzo posto il cane Masha insieme a Giuseppe.

Tanta gente lungo il percorso e al traguardo con applausi per tutti gli arrivati e soprattutto dopo 2 ore e 1 minuto ha tagliato il traguardo con il pettorale numero 1 il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Le altre classifiche hanno visto tra le Veterane l'affermazione di Camelia Barboi (Assi Giglio Rosso) davanti a Serena Sassolini (Club Ausonia) e Tania Scopelliti (Filirun Team) mentre tra i Veterani maschili Massimo Mennini (Aurora Montalei) ha preceduto Giulio Buchignani (Lucca Marathon) e Gianluca Cogliati. Tra i Veterani Argento Roberto Casagni (Gs Maiano) ha vinto su Claudio Cavalli e Marco Bartolini (Silvano Fedi). Il servizio sanitario è stato a cura della Misericordia di Prato, il servizio fotografico a cura della onlus Regalami Un Sorriso che ha messo in strada anche tutti i pace maker con il palloncino che davano il tempo alla corsa.