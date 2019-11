13.11.2019 h 17:28 commenti

La mappa dell'evasione Tari in città: è emergenza al Macrolotto Zero e Uno

E' quanto emerso durante la commissione Controllo e garanzia sull'operato del nucleo antievasione dei tributi locali

La mappa dell'evasione Tari in città presentata ieri, 12 novembre, in commissione Controllo e garanzia dall'assessore alla sicurezza Flora Leoni, lascia pochi dubbi sulla principale lingua parlata da chi non è in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti. Sia i pallini rossi, ossia gli evasori totali, che quelli gialli corrispondenti a situazioni di pagamento non ancora effettuato, si concentrano soprattutto nei quartieri ad alta presenza cinese: il Macrolotto Zero e il Macrolotto Uno.

Nello specifico questi due colori e la loro collocazione sulla mappa portano in dote un altro aspetto importante per capire il fenomeno e di conseguenza per combatterlo. Le situazioni in sospeso riguardano soprattutto le aziende perchè i pallini gialli sono concentrati al Macrolotto Uno che ormai è diventato un grande distretto dell'abbigliamento low cost con pronto moda cinesi ovunque. Gli evasori totali, sconosciuti ad Alia e al Comune e scoperti solo grazie a controlli incrociati, sono utenti domestici e commerciali che vivono al Macrolotto Zero, diventato ormai un quartiere residenziale per la comunità orientale. L'alta concentrazione di pallini rossi in questa zona lo dimostra.

I pallini verdi rappresentano le posizioni regolari e ovviamente il loro numero è marginale rispetto al resto. In un post su Facebook il capogruppo della lista Spada sindaco, Daniele Spada, non fa sconti: "Lo vogliamo ammettere o no che abbiamo un problema con la comunità cinese che in gran parte evade la tassa sui rifiuti? Tra l'altro le situazioni debitorie in sospeso riguardano le imprese. Scommettiamo che a breve quasi tutte saranno state chiuse - per poi riaprire sotto altro nome?"

Il nucleo antievasione dei tributi locali ha quindi il suo bel da fare. Dal 2014 a oggi, nelle varie operazioni messe in campo o in accompagnamento ai controlli degli ispettori Asl nelle aziende cinesi, sono stati incassati oltre 3 milioni e 325mila euro di tributi locali. Non è stato specificato però il totale dell'accertato.

Nel caso di utenti conosciuti ma con situazioni debitorie in sospeso, scatta o l'incasso diretto o le rateizzazioni. Per gli evasori totali invece si passa all'iscrizione per arrivare poi alla regolarizzazione della posizione.

E.B.