22.03.2019

La maglietta-gadget di "Recò" è made in China, Milone: "Meno male che il festival deve promuovere l'economia pratese"

Il capogruppo di Prato Libera e sicura stigmatizza la scelta: "A quel punto potevano almeno rivolgersi ad un'azienda cinese qui di Prato, invece nemmeno questo"

"Durante la presentazione del Festival del riciclo "Recò", manifestazione che dovrebbe esaltare soprattutto e solamente la produzione tessile pratese, sono stati distribuiti dei gadget: tra questi anche una maglietta che, caso strano, non è stata confezionata a Prato ma in Cina".

A segnalarlo è Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e sicura che poi rincara la dose: "Se questo è un modo per mettere in evidenza un prodotto locale, ritengo che questa manifestazione sia partita con il piede, come si suol dire, sbagliato - afferma -. Mi sorprende che per far realizzare le magliette da regalare agli ospiti, si sia fatto ricorso ad un'azienda orientale in Cina quando potevano, tutt'al più, rivolgersi ad un'azienda cinese di Prato se proprio non volevano ricorrere ad una ditta pratese. Eppure lo stesso sindaco sta impostando la sua campagna elettorale sulla pratesità che mal si concilia, almeno apparentemente, con una manifestazione che distribuisce dei gadget made in Cina".