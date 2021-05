12.05.2021 h 13:54 commenti

La maggioranza porta in discussione il ddl Zan ma il centrodestra minaccia l'uscita: "Non è una priorità per la città"

I cinque gruppi di cui si compone la compagine di centrodestra contestano anche il fatto che tale ordine del giorno sia stato presentato solo sei giorni fa e sia già in discussione diversamente da altri atti su temi cittadini

L'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Prato, è pronta ad abbandonare l'aula se domani, 14 maggio, sarà discusso l'ordine del giorno sul ddl Zan.

Non è una questione di merito ma di metodo come spiegano in una nota i cinque gruppi di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Spada, Centrodestra, Garnier) che per la prima volta dopo tanto tempo sono di nuovo compatti: "Smaltimento rifiuti, tutela persone disabili, aiuti alle imprese, aiuti per lo sport, controlli antidroga, videocamere, nuovi parcheggi: sono solo alcuni degli atti che giacciono da mesi o anche da più di un anno in attesa di discussione in consiglio comunale. Atti che riguardano temi importanti per la vita cittadina. La maggioranza però ha altre priorità: presenta sei giorni fa un ordine del giorno sul ddl Zan e pretende di discuterlo subito giovedì, dedicandogli buona parte della seduta del consiglio".

Per il centrodestra siamo di fronte a un atto ideologico su una tematica nazionale in un contesto cittadino complesso che ha ben altre priorità: "Non vogliamo svilire il tema, ma reputiamo inaccettabile che un atto appena presentato, su una questione riguardo alla quale il Comune di Prato non ha la benché minima competenza, abbia la precedenza su questioni fondamentali per tutta la città e sulle quali il Comune può incidere fattivamente. Se giovedì porranno il tema in discussione, lo commenteranno e voteranno da soli; non abbiamo intenzione di avallare questo atteggiamento di disprezzo per i problemi dei pratesi a favore delle loro battaglie ideologiche".

