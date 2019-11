26.11.2019 h 15:20 commenti

Abusi edilizi campo Fantaccini, salta la commissione ed è botta e risposta tra opposizione e maggioranza

L'argomento era all'ordine del giorno della Controllo e Garanzia ma è mancato il numero legale dopo l'uscita dei consiglieri Carlesi e Facchi. Intanto Marilena Garnier e Claudio Belgiorno hanno presentato un esposto in Procura sulla vicenda dell'impianto di Iolo

La commissione convocata per far chiarezza sui presunti abusi edilizi al campo Fantaccini ( LEGGI ) salta per l'assenza del numero legale ed è subito polemica tra maggioranza e opposizione.L'argomento era all'ordine del giorno della Controllo e Garanzia convocata per stamani 26 novembre, ma l'uscita dalla stanza degli unici due consiglieri di maggioranza della commissione ha fatto saltare la discussione, che prevedeva l'audizione dei dirigenti sia sull'affidamento sia sugli abusi edilizi.Le premesse che non sarebbe stata una commissione tranquilla si sono avute già il 22 novembre quando ai membri è stata inviata una lettera firmata dal dirigente Giovanni Ducceschi in cui si sosteneva che l’argomento in questione non era di pertinenza della commissione 6 e si consigliava l’annullamento e la convocazione della 3, più adatta a suo parere ad ospitare la discussione.Il presidente Leonardo Soldi non ha cambiato idea e ha mantenuto la convocazione. Questa mattina, però, il consigliere Demos Massimo Carlesi si è presentato (per avere il numero legale è necessario che sia presente almeno un consigliere di maggioranza), ma ha dichiarato che dopo la relazione dei dirigenti Palmieri e Pecorario se ne sarebbe andato, sulla stessa linea il consigliere Pd Antonio Facchi. E così è stato, decisione che ha suscitato l’ira dei consiglieri di minoranza presenti e dello stesso presidente.“Oggi – ha commentato- abbiamo assistito a una brutta pagina per le istituzioni di questo Comune: Carlesi si è presentato ma al momento delle discussione ha fatto cadere il numero legale e così la commissione è stata chiusa senza un nulla di fatto”A questo si aggiunge che tutti i consiglieri percepiranno il gettone di presenza per intero: “La maggioranza con questo atteggiamento – ha spiegato il capogruppo di Fdi– ha di fatto sprecato soldi pubblici visto che c’era il numero legale per andare avanti. La relazione dei dirigenti chiaramente mostra che c’è una responsabilità da parte dell’amministrazione pubblica, ma i consiglieri di maggioranza hanno solo saputo alzarsi e andare via senza affrontare la discussione”.Nei prossimi giorni verrà convocata una nuova commissione congiunta 3 e 4 e presentata un’interpellanza in consiglio comunale a firma Lista Garnier e Fdi.Intantoha presentato un esposto in procura sul campo Fantaccini, sottoscritto anche dal consigliere di FdI Claudio Belgiorno: “A fatica siamo riusciti ad avere l’accesso agli atti - spiega – che durante la commissione abbiamo scoperto anche incompleta. Ho comunque presentato un esposto in Procura. Il Pd ha tenuto ancora una volta un atteggiamento superficiale e provocatorio”.I consiglieri di maggioranza della Commissione 6 rispondono alle accuse appellandosi alla legittimità dell’argomento “Oggi ci siamo presentati per un garbo istituzionale – ha spiegato- e per far verbalizzare che da ora in poi se ci saranno commissioni non pertinenti la maggioranza non si presenterà bloccando così i lavori”. Anchesulla stessa linea: “Nessun problema di trasparenza, ma piuttosto di competenza. Questi sono argomenti da affrontare in commissione 3 e 4 dove siamo pronti a discutere”.Duro anche: “ Questo atteggiamento blocca i lavori della Commissione è un atto di arroganza che impedisce il lavoro di approfondimento su questioni importanti".