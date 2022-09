29.09.2022 h 13:33 commenti

"La mafia spiegata a mia figlia", il nuovo libro del finanziere Edoardo Marzocchi

Appuntamento domani alle 17.30 al salone Apollo della Pubblica assistenza. Marzocchi, ufficiale della guardia di finanza con un trascorso a Prato e ora alla Dia del capoluogo toscano, racconta la mafia a chi non era ancora nato negli anni delle stragi di Palermo, Firenze, Roma e Milano

Trent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, 29 da quelle di Firenze, Milano e Roma. Storia passata e anche sconosciuta per chi è nato dopo il 1992-'93. Un paio di generazioni che della mafia stragista non sanno nulla e sanno ben poco e nasce da questo “La mafia spiegata a mia figlia”, il libro di Edoardo Marzocchi, ufficiale della guardia di finanza con un lungo trascorso a Prato e da qualche anno alla Dia di Firenze. Il libro, edito da Armando Editore, sarà presentato domani, venerdì 30 settembre, a Prato, nel salone Apollo della Pubblica assistenza. L'appuntamento con Edoardo Marzocchi è alle 17.30. Occasione per capire da dove nasce l'esigenza di un libro che parla di mafia in modo originale e che vuole essere un insegnamento per quelli nati dopo il periodo stragista. Non solo: occasione di confronto per non dimenticare che la mafia può essere ovunque, e che anche un determinato comportamento può avere connotazioni mafiose.La mafia spiegato con parole semplici, con concetti che vanno oltre i confini geografici e temporali e con accostamenti attuali per meglio comprendere un fenomeno sempre presente, insidioso e minaccioso ma che non fa più rumore con pistole e bombe.

Alla presentazione prenderanno parte anche il prefetto di Prato, Adriana Cogode, e l'assessore alla Cultura, Simone Mangani, oltre a giornalisti che incalzeranno Marzocchi.



