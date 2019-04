06.04.2019 h 08:03 commenti

La mafia a Prato: "È una questione di infiltrazioni economiche". L'allarme di Libera e del procuratore Nicolosi

La riflessione sul fenomeno in occasione dell'incontro “Legalità, etica, ambiente” a palazzo Banci Buonamici. Marina Grasso: "Il tema delle infiltrazioni mafiose entri nell'agenda dei candidati sindaci"

A Prato c'è una forma di presenza mafiosa che si concretizza nelle infiltrazioni di tipo economico. Lo ha affermato il procuratore della Repubblica di Prato Giuseppe Nicolosi in occasione dell'incontro organizzato da coordinamento pratese di Libera “Calogero Tramuta” in collaborazione con il circolo Matteotti – Prato, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 aprile, nella sala del Gonfalone di palazzo Banci Buonamici. “Legalità, etica, ambiente - Difendere Prato dalle infiltrazioni mafiose: il ruolo della politica e della società civile” il titolo dell'iniziativa, moderata da Marina Grasso, avvocato del foro di Prato e membro di Libera.

"Anche se non ci sono organizzazioni che utilizzano metodi mafiosi nel senso del ricorso alla violenza, il problema della mafia esiste a Prato e chiama fortemente in causa la società civile e la politica – ha detto il procuratore Giuseppe Nicolosi –. Si tratta di un tipo di presenza sotto l'aspetto economico, più subdola e di difficile individuazione, perché all'apparenza innocua, ma non per questo meno pericolosa". Il riferimento è ad attività economiche gestite o acquisite da organizzazioni mafiose che perseguono finalità di lucro attraverso metodi illeciti. Come il riciclaggio o la concorrenza sleale.

"Il tema delle infiltrazioni mafiose deve entrare a pieno titolo nell'agenda di chi si candida a ruolo di sindaco in questa città – ha affermato Marina Grasso –. Solo una società civile libera dalle mafie, di qualunque tipo, può infatti esprimere al massimo le sue potenzialità".

Un appello, quello di Marina Grasso, che ha subito accolto il plauso di Aldo Milone, candidato sindaco per Prato libera e sicura: "Proprio recentemente - dice - si è concluso il lavoro di una commissione consiliare speciale sulla presenza delle mafie sul nostro territorio. Sono stato io a farmi promotore di tale iniziativa, approvata all'unanimità dal consiglio comunale. Ovviamente faccio immediatamente mia la proposta dell'avvocato Grasso, anche perché la mia lista si fonda proprio sul contrasto a qualsiasi forma di illegalità. Ugualmente ho apprezzato molto l'intervento del procuratore capo Nicolosi. Non si può negare che la presenza in città di organizzazioni mafiose, italiane e straniere, è evidente".

Oltre al riciclaggio, anche l'usura, il gioco d'azzardo e lo smaltimento illecito dei rifiuti sono i modi in cui prende forma la mafia in Toscana e a Prato. Lo ha sottolineato il referente di Libera per la Toscana don Andrea Bigalli, che ha affermato: "Per capire cosa significa realmente mafia e comprendere come contrastarla bisogna riflettere sul concetto di bene comune. Le mafie infatti attentano al bene comune a vantaggio degli interessi particolari e aggrediscono la dignità e il diritto alla felicità di tutti. Il nostro Paese si sta ammalando di indifferenza, perciò è necessario ritrovare un'umanità di fondo e perseguire il bene della collettività".

All'incontro hanno portato il loro saluto anche Francesco Puggelli, presidente della Provincia di Prato (ente che ha patrocinato l'evento), il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicesindaco Simone Faggi. Il pomeriggio di riflessione – accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Prato –, che ha visto la presenza di un ampio pubblico, si è concluso con piccolo rinfresco a base dei prodotti di Libera Terra, provenienti dalle terre confiscate alle mafie.