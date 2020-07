31.07.2020 h 17:06 commenti

La maestra Francesca premiata dal ministero dell'Ambiente per le letture nei parchi

L'insegnante pratese ha ricevuto il premio "Vivere a #sprecozero2020" grazie all'iniziativa "Prati nelle storie" che ha raccolto decine di adesioni non solo a Prato. Nelle motivazioni si legge: "Ha messo in atto una straordinaria buona pratica pedagogica"

E' stato assegnato alla maestra pratese Francesca Sivieri il premio "Vivere a #sprecozero2020", promosso col ministero dell'Ambiente. Francesca Sivieri a fine lockdown aveva organizzato letture per i bambini nei parchi, dando vita al movimento "Prati nelle storie" che ha raccolto fin da subito l'adesione di tante altre maestre pratesi per poi essere imitato in tutta Italia, finendo alla ribalta nazionale. Sivieri, durante il lockdown, aveva invitato i suoi studenti, con i loro genitori, a un piccolo ciclo di letture nei prati adottando tutte le precauzioni utili a prevenire il contagio del virus. Il premio è stato annunciato dal fondatore della campagna Spreco Zero Andrea Segrè, insieme con il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Roberto Morassut, con la motivazione di "aver messo in atto, attraverso le sue iniziative di lettura e incontro con gli studenti nelle opportune sedi 'open air' della sua città, una straordinaria buona pratica pedagogica, rispettosa delle indicazioni normative legate alle fasi post epidemiche e capace di coinvolgere i giovani studenti e le loro famiglie in un vivacissimo convivio di educazione alla socialità, alla lettura e agli stili di vita salutari".

Ai progetti di sostenibilità messi in campo dall'istituto scolastico della maestra Sivieri - che il prossimo anno sarà assegnata all'istituto comprensivo Lorenzo Bartolini di Vaiano - andrà una borsa di studio di 500 euro erogata da Veronica Pivetti, ambasciatrice di buone pratiche 2020 del premio "Vivere a #sprecozero". Il riconoscimento sarà consegnato a novembre, a Roma.