08.04.2019 h 17:00 commenti

La madre di un bimbo disabile chiama la Municipale: "A scuola non riescono ad accudire mio figlio"

Il piccolo ha bisogno di assistenza continua e l'Asl vi ha dedicato un infermiere ma stamani qualcosa è andato storto e la donna ha fatto intervenire le forze dell'ordine. Scuola e Comune si difendono: "Rispettate tutte le regole"

a.a.

E' dovuta intervenire la polizia municipale stamani, 8 aprile, alle scuole elementari Gandhi. A chiamarla la mamma di un bambino disabile che intedeva così protestare contro quella che a suo modo di vedere è una inadempienza da parte di Asl e scuola.La donna è la madre di un bambino operato di stomia che già due anni fa si era rivolta a Notizie di Prato ( LEGGI ) perché il figlio non riusciva a frequentare le lezioni all’istituto comprensivo Gandhi per mancanza di assistenza. A distanza di due anni un infermiere è stato incaricato di occuparsi del bambino, ma le cose secondo i genitori non sono migliorate. Anzi.“Purtroppo – spiega la mamma – nonostante la qualifica questa persona, anche per sua ammissione, non è in grado di cambiare il presidio a nostro figlio. Questa mattina, per l’ennesima volta, ho dovuto recarmi a scuola per fare il cambio: quando sono arrivata in bagno ho trovato una scena terribile con feci ovunque e mio figlio mortificato. Da pochi mesi sono diventata madre per la seconda volta e quindi ho dovuto gestire questa emergenza con accanto un neonato, tanto che ho dovuto chiamare la Municipale a cui ho denunciato questo grave problema”.Alla scena ha assistito anche il dirigente scolastico Alessandro Giormi : “La scuola- spiega – ha avviato il servizio didattico nella piena regolarità, il team dei docenti era in servizio al completo come del resto la figura professionale individuata dall’Asl per il progetto igenico sanitario”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti: “Non ci sono irregolarità nelle procedure - dice -, capisco la madre e sono sempre pronta ad ascoltarla, ma tutto è avvenuto secondo le regole”.A fine mattinata il bambino è stato portato a casa: “Non avevo altra soluzione – continua la madre - ma non è giusto. Ora si pone anche il problema della gita scolastica: io con un bambino piccolo non posso andare e questo porterà sicuramente mio figlio a non poterci partecipare”. La famiglia del bambino si è rivolta anche ad un avvocato.