La lite tra medici di famiglia per i tamponi finisce davanti al giudice

Rosanna Sciumbata ha querelato il segretario del sindacato Alessandro Benelli. Il pm ha chiesto di archiviare il procedimento ma è stata presentata opposizione al gup che orà dovrà decidere cosa fare

Lei chiese insistentemente un tampone per un suo paziente sospettando che fosse affetto da Covid anche se i sintomi non erano quelli canonici, lui sottolineò la necessità che tutti i medici di famiglia si attenessero alle procedure in vigore e richiedessero il test nel rispetto delle direttive impartite dalla Asl. Erano i primissimi giorni dell'emergenza Covid, marzo 2020. A richiedere a più riprese il tampone per un paziente che presentava una sintomatologia sospetta fu Rosanna Sciumbata, medico di medicina generale, allora vicepresidente dell'Ordine dei medici, consigliere comunale del gruppo Biffoni sindaco, mentre a stigmatizzare quella insistenza fu Alessandro Benelli nella sua qualità di segretario provinciale della Federazione medici di medicina generale (Fimmg). Una 'lite' a distanza, attraverso i giornali, che però è arrivata fino alle aule di giustizia perché Sciumbata, assistita dall'avvocato Alberto Rocca, presentò una querela contro il collega accusandolo di diffamazione e non perché poi il tampone risultò positivo ma perché, in alcune righe di stampa, lesse, attribuendo il contenuto a Benelli, difeso dall'avvocato Francesca Monticelli, che “i medici della Fimmg si dicono indignati dalle affermazioni della dottoressa su segnalazioni e procedure per i tamponi e rimarcano che si devono seguire le procedure vigenti in accordo con le direttive aziendali”.Parole andate di traverso a Rosanna Sciumbata che, pur di ottenere il tampone per il suo paziente, non esitò a insistere, a smuovere mari e monti e a denunciare la carenza di dispositivi di sicurezza per le visite. L'atteggiamento trovò la risposta del sindacato impersonato dal suo segretario provinciale Benelli, risposta che finì nella querela depositata in procura.“L'indignazione non è un'offesa ma un sentimento – spiega oggi il medico – io parlavo a nome del sindacato così come prevede il ruolo. Non era un richiamo alla collega, e neppure era una critica al suo operato, quanto la risposta ad un virgolettato sulla stampa”. Di virgolettati, in quei giorni di emergenza improvvisa ed enorme, di caos e di panico, di carenze organizzative e di sistemi di protezione individuale, ce ne furono a ripetizione e a proposito della vicenda particolare, Sciumbata disse: “Chi ha la fortuna di avere un medico battagliero come me riesce comunque ad arrivare in fondo, ma gli altri”?L'inchiesta fu assegnata al sostituto Valentina Cosci che ricostruì la vicenda relegandola ad una normale dialettica tra colleghi e chiedendo al giudice delle udienze preliminari di archiviare tutto. Una soluzione che non è piaciuta a Sciumbata che, attraverso il suo legale, si è opposta all'archiviazione. Il tribunale deciderà nei prossimi giorni.