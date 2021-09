01.09.2021 h 14:53 commenti

La lite per il parcheggio degenera in rissa: feriti e sette denunciati

E' successo ieri sera in via Piemonte tra i dipendenti di due aziende confinanti. Tutto è nato da un banale diverbio: nel giro di poco gli operai dalle parole sono passati ai fatti

E' dovuta intervenire la polizia per riportare la calma dopo la violenta rissa tra cittadini cinesi che è scoppiata ieri sera 31 agosto nella zona industriale di Prato, in via Piemonte. La polizia, intervenuta sul posto intorno alle 22,30, ha interrotto la lite e denunciato sette persone, tutte rimaste ferite in modo non grave. Secondo quanto ricostruito, ad affrontarsi sarebbero stati i lavoratori di due ditte cinesi confinanti. La rissa sarebbe nata da un diverbio relativo a questioni di parcheggio nel cortile davanti ai capannoni, condiviso dalle due aziende. Tra i due gruppi ci sarebbero state, poi, anche pregresse questioni di carayyere familiare.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus