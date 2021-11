21.11.2021 h 20:42 commenti

La lite in strada degenera, due feriti a coltellate in via Ancona

Sul posto sono intervenute numerose Volanti della polizia con gli agenti che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. I due trasportati al pronto soccorso dal 118 non sono in gravi condizioni

Momenti di forte tensione, nel tardo pomeriggio di oggi domenica 21 novembre, per una lite poi degenerata, che ha visto protagonisti alcuni cittadini cinesi. E' successo in via Ancona, nella zona del Pino, e due persone sono state soccorse dalle ambulanze del 118 con ferite da taglio. Per fortuna sembra che nessuno dei due sia grave. Sul posto sono intervenute numerose Volanti della polizia, chiamate dai residenti che, intorno alle 19, hanno sentito prima le grida provenire dalla strada e poi le urla dei feriti. I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze sul posto e sentiranno poi anche i feriti, portati al pronto soccorso del Santo Stefano. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la discussione poi degenerata e nemmeno quali siano le responsabilità dei singoli. Le indagini sono seguite dall'Upg della Questura.

Edizioni locali collegate: Prato

