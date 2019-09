17.09.2019 h 11:48 commenti

La lite in strada degenera: 48enne picchiato e lasciato a terra dolorante

L'uomo è stato refertato al pronto soccorso con 30 giorni di prognosi. Denunciati dalla polizia l'aggressore per lesioni e una donna per minacce. L'episodio è avvenuto in via di San Giusto

Quella che sembrava una banale lite tra due uomini e due donne è poi degenerata, al punto che è stato necessario l'intervento della polizia. E' successo alle 19.30 di ieri, 16 settembre, in via San Giusto. A farne le spese è stato un cittadino egiziano di 48 anni, portato al pronto soccorso e qui refertato con una prognosi di 30 giorni. Chi l'ha picchiato, un cittadino nigeriano, è stato invece identificato e denunciato per lesioni aggravate. Denunciata anche una donna italiana di 54 anni che, durante l'intervento degli agenti, ha minacciato a più riprese il nigeriano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la lite è avvenuta in strada. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato l'egiziano a terra dolorante.

