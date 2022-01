03.01.2022 h 10:34 commenti

La lite finisce a coltellate, un uomo ricoverato al Santo Stefano con ferite alle braccia

E' successo nella serata di domenica ai giardini in via Nenni. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno già sentito la vittima e alcuni testimoni per raccogliere elementi utili a individuare l'aggressore

Prima la lite e poi le coltellate. E' finita nel sangue la discussione tra due marocchini, uno dei quali è stato soccorso con ferite da arma da taglio alle braccia. E' successo nella serata di ieri, domenica 2 gennaio, ai giardini in via Nenni. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano: le sue condizioni non sono gravi. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che avrebbero già in mano elementi importanti per arrivare all'aggressore. Non sono chiari i motivi che hanno originato la lite che, dalle prime informazioni, avrebbe coinvolto solo i due marocchini mentre altri avrebbero assistito senza partecipare. Il ferito è stato sentito dai carabinieri e con lui i testimoni dell'aggressione.



