Ancora un grave fatto di sangue è avvenuto nel centro di Prato e, ancora una volta, protagonisti sono cittadini maghrebini, come quelli dell'accoltellamento avvenuto un mese fa in via Valentini e per il quale i carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi il sospetto feritore ( LEGGI ).

Sulla stessa lunghezza d'onda il capogruppo di Ovattoni, Claudio Belgiorno che, pur riconoscendo implicitamente che in tema di sicurezza le principali competenze sono degli organi governativi, tira le orecchie all'amministrazioen comunale: "Per chi governa la città, il problema della criminalità sembra non esistere - dice -. La storia delle amministrazioni locali insegna che per risolvere i problemi di sicurezza è necessaria una collaborazione tra chi amministra il territorio e chi ha l’amministrazione a livelli più alti. Purtroppo, in questo nostro territorio, dove governa la sinistra, questa collaborazione non avviene con la dovuta insistenza, intensità e interesse politico. Invito quindi l’amministrazione comunale a prendere sul serio questi incidenti e a lavorare con noi per trovare soluzioni durature. Dobbiamo proteggere i cittadini di Prato e garantire che la nostra città sia un luogo sicuro per tutti".

Infine Aldo Milone di Prato Libera e Sicura invita l'amministrazione a utilizzare con maggiore vfrequenza lo strumento del Daspo urbano: "Queste presenze - dice riferrendosi agli irregolari - stazionano da anni in piazza Duomo, al Serraglio, in piazza del Comune e anche in piazza delle Carceri. Eppure questa amministrazione comunale tollera la loro presenza senza fare nulla per allontanarli, senza muovere un dito. Ha a disposizione uno strumento efficacissimo che si chiama daspo urbano e non viene quasi mai utilizzato".

Stavolta a farne le spese - come riportato da La Nazione nella cronaca di Prato di oggi 18 giugno - è stato un marocchino di 28 anni, colpito alla fronte e a un braccio da un'arma da taglio, forse un machete. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio in via Frascati, quando testimoni hanno visto il giovane litigare con un connazionale. Nel giro di poco la lite è degenerata ed è saltata fuori l'arma. Il ferito è poi riuscito a scappare fino al parcheggio di via Pomeria, dove è stato soccorso dal 118 e dalla polizia, che sta ora indagando sull'episodio. Il 28enne è stato portato in ospedale. Nonostante la gravità delle ferite non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.Sulla vicenda è poi intervenuta la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, rinnovando l'invito a sindaco e assessore alla Sicurezza di utilizzare maggiormente anche la polizia municipale in compiti di controllo del territorio, in modo da integrare il lavoro delle forze dell'ordine: "Ci vuole un maggiore e migliore impiego della polizia municipale sul piano della sicurezza urbana - afferma Ovattoni -. Tra l'altro è da tempo che sto proponendo alla Giunta comunale l'istituzione di un nucleo speciale in seno alla Municipale che operi sia in centro che nelle periferie, oltre che maggiori controlli delle pattuglie dispiegate sul territorio".