18.01.2019 h 15:29

La lite al pub finisce con un giovane ferito e un altro denunciato

La peggio l'ha avuta un 28enne colpito al volto con un bicchiere. E' successo nella zona di Maliseti questa notte. Intervenuta anche la polizia

Al culmine di un litigio, ha colpito il rivale al volto con un bicchiere provocandogli una ferita che ha richiesto il trasferimento al pronto soccorso. E' successo stanotte, 18 gennaio, intorno alle 1.20 in un locale nella zona di Maliseti. Protagonisti due pratesi, uno di 24 anni e uno di 28. E' stato il primo a ferire il secondo, che in ospedale è stato medicato e giudicato guaribile in sette giorni. Al pub sono arrivati anche gli agenti della polizia che hanno identificato il 24enne e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito la lite tra i due era nata per futili motivi.

Edizioni locali collegate: Prato

