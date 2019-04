03.04.2019 h 17:17 commenti

La lista civica per Biffoni vira a sinistra: dentro Blasi e Norcia. Leu forse non si presenta alle elezioni

Le difficoltà nel mettere insieme le varie anime della sinistra pratese finiscono per riverberarsi anche su quella che doveva essere una lista espressione solo della società civile

C'è subbuglio in casa di quella parte di Sinistra che appoggia la candidatura a sindaco di Matteo Biffoni. E' sfumata l'idea di una lista unitaria per mettere insieme le varie anime di questo angolo di coalizione che non riesce a trovare un accordo neanche per formare un elenco di 30 nomi. A pagarne le spese è la lista civica Biffoni che ha dovuto assorbire in parte i transfughi tanto da mettere a rischio il suo carattere civico e la capacità di attrarre figure moderate per assumere una forte connotazione politica, spostata a sinistra.

I primi a emigrare dalla traballante lista di Sinistra alla lista civica Biffoni sono stati i Socialisti. Ora vi stanno per approdare anche Diego Blasi e Silvia Norcia di Prato 2040 (con il primo che però non conferma), un'associazione marcatamente di sinistra che come tale, in teoria, avrebbe dovuto trovare naturale collocazione altrove.

Non è chiaro quale sia stato l'ostacolo: incompatibilità caratteriali, personalismi o calcolo delle probabilità di elezione. Il risultato è una lista civica-calderone in cui vengono dati per certi anche l'animalista ex centrodestra Gianna Meoni, il vicepresidente della Pubblica Assistenza, Andrea Meoni, la portavoce del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, Cristina Manetti ex firma de Il Giornale della Toscana, Patrizia Scotto di Santolo dell'associazione Senza Veli sulla lingua e naturalmente la consigliera uscente della lista Biffoni e presidente della commissione Affari generali, Rosanna Sciumbata che spiega: “Sono stati cinque anni di lavoro intenso, sempre a fianco del sindaco. Un impegno che ha dato i suoi frutti: come il regolamento sulla ludopatia, quello sulla tutela degli animali e quello per la gestione degli impianti sportivi. Senza dimenticare l’interesse per i diritti dei lavoratori e l’impegno per abbattere le liste d’attesa nella sanità".

La lista completa sarà presentata la prossima settimana ma il divario di idee e d'impostazione tra i suoi membri può solo peggiorare.

Eppure sembra sia più facile tenere insieme questo gruppo eterogeneo rispetto a quello monocolore dove ormai è rimasta solo Leu che deve decidere se andare avanti con una propria lista o restare a casa. Nel coordinamento di ieri sera 2 aprile, è stato deciso di rimettere la decisione all'assemblea degli iscritti che si terrà martedì prossimo a Chiesanuova. I vertici garantiscono che i nomi ci sono ma che il gruppo era più interessato a un progetto per tenere insieme la sinistra che a un posto nel sottogoverno. Quindi a questo punto è forte il rischio di non vedere una lista di Leu in lizza alle amministrative.

A proposito di nomi. Quello della consigliera uscente. Roberta Lombardi, è fuori gioco per scelta personale mentre il collega Gianni Bianchi non ha ancora sciolto la riserva. Forse non ce ne sarà bisogno.