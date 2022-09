24.09.2022 h 15:59 commenti

La lettrice più giovane della biblioteca Basaglia ha un anno e settantacinque libri presi in prestito

Una super lettrice iscritta grazie ai genitori e con un record di prestiti non da poco. Il più anziano è un ottantenne che nel corso del 2021 ha preso richiesto 54 volumi, ma il record è di 85 libri per la categoria Veterani. A Vaiano premiati i vincitori del concorso I lettori dell'anno

La lettrice più assidua e giovane della biblioteca Franco Basaglia di Vaiano ha un anno, si chiama Oliva Tempesti e ha preso in prestito 75 libri grazie ai genitori, il più anziano è Gilberto Gianotti, 80 anni che nel corso del 2021 ha letto 54 libri.

I due super lettori sono stati premiati, insieme ad altri undici, dall'assessore alla cultura Fabiana Fioravanti in occasione della dodicesima edizione del premio Lettori dell'anno.

“Un evento ormai irrinunciabile - ha sottolineato Fioravanti - tanto che si è svolto regolarmente anche nel 2020 e nel 2021, nonostante e nel rispetto delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Quest'anno abbiamo preso a prestito dallo sport le categorie dei lettori, così abbiamo premiato i pulcini ma anche i masters”.

A leggere in assoluto più di tutti è stata Ambra Cafaro categoria Veterani con 85 libri, seguita dalla Seniores Giuseppina Pieretti con 67 volumi , al terzo posto pari merito gli juniores Andrea Sassaro e Gregorio Burani con 44 volumi, a seguire per gli Amatori Tatiana Loi con 35 testi, tallonata da Elisa Badiani categoria Piccoli con 33 prestiti. Tre ex aequo per i lettori in erba Anna Sole Catapano, Marta Rizzetto e Sante Burani con 31 libri. Fanalino di coda con 17 libri, la categoria Promesse vinta da Angela Halilay e Lorenzo Mercurio .

