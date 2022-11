08.11.2022 h 16:47 commenti

La lettrice più assidua della biblioteca Della Fonte ha tredici anni e ha letto 126 libri

Al secondo posto della classifica una bimba di 4 anni a cui i genitori hanno letto 98 testi. La classifica si riferisce ai prestiti degli anni 2021/22 caratterizzati dalla pandemia. In totale sono stati premiati dieci super lettori

Premiati i lettori dell'anno della biblioteca Della Fonte a Montemurlo. Il primo posto della classifica fra i bambini e ragazzi che negli anni 2021-2022 hanno preso più libri in prestito, è stato assegnato a Penelope Bruno, 13 anni, con 126 prestiti, secondo posto per Gaia De Cristofaro, 4 anni, con 98 prestiti e quindi al terzo posto Cassandra Bruno, 11 anni, con 90 prestiti. A seguire Sophia Chapska, 7 anni, con 64 prestiti, Duccio Vannoni, 13 anni e 58 prestiti, Mia Sophie Baldini Baldini, 5 anni e 54 prestiti, Flavio Rastrelli, 3 anni e 52 prestiti, Manar Zarrae, 13 anni e 51 prestiti, Asia Calzolari, 7 anni e 51 prestiti ed Emy Luna Vicino 10 anni e 51 prestiti. "I libri ci hanno aiutato ad affrontare l'isolamento imposto in questi due anni dal Covid - ha commentato l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - e quindi siamo felici di premiare i nostri giovani e giovanissimi lettori che hanno preso in prestito tantissimi libri e li aspettiamo ancora tra i nostri scaffali per vivere tante nuove avventure insieme".

Giovedì 10 novembre ore 21,15 alla biblioteca “Della Fonte” prende il via il ciclo d'incontri “L'Italia nell'onda lunga degli anni Settanta (1969-1984): ombre e grandi speranze tra storia, cultura, costume”, curato dalla Fondazione Cdse, e dedicato ai grandi anniversari della storia che ricorrono in questo 2022. Dal centenario della nascita di Berlinguer e Pasolini fino al quarantesimo dei Mondiali di calcio del 1982 Il primo incontro è per il 10 novembre con “Gli anni Settanta, dalla strage di piazza Fontana alla morte di Berlinguer”, interverrà la storica Annalisa Marchi. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione.

