La leggendaria Mille Miglia 2021 farà tappa anche a Prato: controllo orario sotto il Castello dell'Imperatore

E' la prima volta che la carovana delle auto storiche sosterà in città. L'avento durante il percorso di ritorno da Roma a Brescia. Premiati gli sforzi dell'Automobile Club pratese che è riuscito a convincere gli organizzatori

La leggendaria Mille Miglia il prossimo anno farà tappa anche a Prato. Ad annunciare l'evento, che porterà in pieno centro le auto storiche più belle del mondo il 14 maggio 2021, è l'Automobile Club Prato che ha convinto gli organizzatori della storica rievocazione.

Secondo il programma la carovana delle auto d'epoca partecipanti alla manifestazione si snoderà per circa quattro ore nelle strade della città e della provincia, effettuando un “controllo orario” nei pressi del Castello dell'Imperatore.

"1000 Miglia è un marchio: simbolo della gara italiana di auto d’epoca per eccellenza, che fa sognare il mondo - si legge in una nota dell'Aci pratese -. Si tratta quindi di mostrare il lato migliore di Prato: le persone, le associazioni, le istituzioni, l'imprenditoria; di unire la storia del suo centro storico, troppo spesso sottovalutato od addirittura sconosciuto, a quella delle prospettive dell'arte moderna del Centro per l'arte contemporanea. E' un'occasione unica, che in questo periodo straordinario in negativo, può diventare un simbolo".



Già nel 2014 la Mille Miglia aveva sfiorato Prato con la carovana che era transitata per viale della Repubblica e via Firenze prima di prendere la strada per Calenzano. Stessa cosa ripetuta nel 2019 con la rotatoria di Capezzana. Stavolta, invece, non sarà una toccata e fuga ma una vera e propria tappa.

Il 14 maggio 2021 Prato sarà alla ribalta del mondo dell'automobilismo: lo sforzo organizzativo richiede la sinergia ed il massimo contributo di tutti, per dare una adeguata immagine della città. La speranza dei promotori è che l'evento, da unico, diventi ricorrente, creando una nuova tradizione anche per la città.

La Mille Miglia 2021 si snoderà lungo il tracciato da Brescia a Roma e ritorno – con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna – ma presenterà una novità assoluta: per la prima volta, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità. Da Brescia, gli equipaggi faranno rotta verso la costa Tirrenica per sostare a Viareggio, ripartendo il giorno successivo alla volta di Roma. La terza tappa, al via dalla Capitale, risalirà verso nord per concludersi oltre l’Appennino, nel capoluogo emiliano; è in questa tappa che la “Corsa più bella del Mondo” sosterà a Prato. La quarta e ultima tappa, da Bologna condurrà fino al tradizionale arrivo a Brescia.

Peculiarità che soddisferà numerosi appassionati è un tracciato inedito che porterà gli equipaggi ad affrontare per la prima volta sia il Passo della Cisa, nella prima tappa, che i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara.

"Per l'Automobile Club Prato - prosegue la nota - è motivo di soddisfazione ed orgoglio ospitare la 1000 Miglia, nella certezza che tutti i cittadini, non solo gli appassionati, possano apprezzare il grande spettacolo offerto dalla carovana. L'impegno per promuovere lo sport automobilistico rimane in primo piano per il nostro sodalizio, come dimostra la recente nomina di un Fiduciario Provinciale: si tratta di Manuela Canonica, una donna (anche questa è una novità) dal curriculum sportivo di tutto rispetto".