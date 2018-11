16.11.2018 h 17:15 commenti

La Lega torna a regalare lo spray antiaggressione alle donne, ma solo se si iscrivono al partito

Dopo il successo dell'iniziativa fatta in piazza del Comune, nel finesettimana si replica in piazza Duomo a Prato e (solo domani) anche a Poggio a Caiano

La Lega torna a rilanciare l'iniziativa di regalare una confezione di spray antiaggressione alle donne. Forte del successo registrato a Prato, quando nel giro di pochi minuti furono esaurite le scorte, Patrizia Ovattoni, segretario provinciale della Lega, ha deciso di ripetere l'iniziativa: “Distribuiremo gratuitamente lo spray antiaggressione – dice - a tutte le donne che decideranno di iscriversi alla Lega”.

L'occasione è data dall'iniziativa #ledonnenonsitoccano che, il 17 e 18 novembre, vedrà oltre 400 volontari impegnati in più di 100 postazioni nelle principali piazze della Toscana. “Anche Prato – continua la segretaria del Carroccio – sarà protagonista di questa importante iniziativa con i nostri gazebo che, in entrambe le giornate, verranno allestiti in piazza del Duomo, con orario 10/13 e 16/19 e, colo domnai sabato 17, a Poggio a Caiano in via Garibaldi angolo via Risorgimento dalle 10 alle 13”.

“Tutte le donne che si recheranno ai nostri gazebo presenti in Toscana per sottoscrive la tessera da sostenitore della Lega – prosegue Ovattoni – riceveranno in omaggio lo spray antiaggressione al peperoncino. La richiesta di sicurezza nella nostra città è forte, soprattutto da parte delle donne che, in certi orari, non si sentono più libere di muoversi tranquillamente”.



