13.09.2018 h 12:33 commenti

La Lega regalerà lo spray antiggressione alle donne: sabato il gazebo in piazza del Comune

L'iniziativa era stata annunciata in estate: verranno anche fornite istruzioni sull'uso dello strumento di difesa

Come annunciato durante l'estate, la Lega Nord regalerà una bomboletta di spray antiaggressione alle donne pratesi. L'appuntamento è per sabato 15 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, quando i militanti pratesi del Carroccio saranno in piazza del Comune con un gazebo. "L anostra iniziativa - spiega la segretaria Patrizia Ovattoni - intende sensibilizzare contro la violenza di genere. Tutte le donne che verranno a farci visita saranno omaggiate dello spray antiaggressone. Precisiamo -prosegue la segretaria - che per la consegna dello spray verrà richiesto un documento valido di riconoscimento poiché la vigente normativa prevede che tale strumento non può essere dato ai minori di 16 anni".

Nel corso dell'iniziativa verranno anche fornite informazioni sull'utilità e l'utilizzo di questo strumento di autodifesa.