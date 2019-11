29.11.2019 h 15:29 commenti

La Lega promuove una petizione contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi

Domenica il via alla raccolta firme al gazebo che sarà montato in piazza Duomo. La capogruppo Ovattoni: “Vogliamo combattere un fenomeno in evidente espansione"

La Lega di Prato promuove una raccolta firme per una petizione contro la presenza dei posteggiatori abusivi in centro. Il primo appuntamento sarà con il gazebo messo in piazza Duomo domenica primo dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Saranno presenti anche i consiglieri comunali e il neo commissario provinciale Gabriele Genuino.

“Vogliamo combattere un fenomeno in evidente espansione – spiega la capogruppo Patrizia Ovattoni - e tanto denunciato dai cittadini, oramai esasperati, ma verso il quale l'amministrazione comunale e la sinistra stanno mostrando una palese noncuranza. Addirittura qualcuno, per aggirare il problema e lasciare le cose come stanno, li ha ribattezzati facilitatori di parcheggio.Alla luce di questa esasperante situazione abbiamo deciso di lanciare questa petizione per far capire una volta per tutte qual è la volontà popolare”.



