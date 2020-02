04.02.2020 h 11:51 commenti

La Lega di Prato mette a punto la squadra: ecco lo staff che affiancherà il commissario Genuino

Sabato la riunione del Provinciale per mettere a punto l'organigramma del partito. Nessuno dei sei consiglieri comunali di Prato vi fa parte

Sabato 1 febbraio la Lega di Prato ha riunito il provinciale per mettere a punto il nuovo organigramma che affiancherà il commissario Gabriele Genuino nella gestione del partito in vista delle elezioni regionali. Era presente anche il commissario nazionale Daniele Belotti.

“Le scelte fatte non sono state casuali ma frutto di un'attenta valutazione - afferma Genuino. Sono certo che la nostra sezione potrà esprimere il massimo delle sue potenzialità e fare davvero un ottimo lavoro sul territorio”.

“Ho avuto modo di conoscere – afferma Daniele Belotti - gli uomini e le donne che da oggi rappresenteranno la colonna portante della sezione. La fiducia per Gabriele Genuino è massima e siamo certi che guiderà egregiamente tutto il gruppo pratese”.

Ecco il nuovo organigramma con i relativi incarichi affidati: Elena Chiti: amministrativo e tesseramento; Enrico Zucchi: comunicazione, social network e sicurezza; Diletta Bresci: organizzativo e politiche giovanili; Raffaello De Salvo: imprese, sviluppo economico e gestione gazebo; Francesca Storai: enti locali Comuni Medicei e Comune di Montemurlo; Bonacchi Andrea: enti locali Comune di Prato; Francesco Mazzeo: enti locali comuni della Vallata; Aurelio Donzella: sanità; Antonella Manelli: associazioni; David Carlesi: commercio e mercati; Patrizia Bonaccorsi: cultura; Alessandro Vannini: ambiente.

Nello staff non figura nessuno dei sei consiglieri comunali di Prato.



