La Lega chiede di cancellare tasse e tributi locali delle imprese per il periodo di chiusura forzata

Presentata una mozione in Consiglio comunale. La capogruppo Patrizia Ovattoni: "E' l’unica strada per dare ossigeno alle imprese e superare la crisi economica di questo particolare momento storico"

La Lega ha presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere di cancellare, e non solo rinviare, asse e tributi comunali e regionali per le attività economiche in relazione ai mesi in cui sono state chiuse. “Questa -spiega la capogruppo Patrizia Ovattoni- è l’unica strada per dare ossigeno alle imprese e superare la crisi economica di questo particolare momento storico. Il territorio è a rischio ed i numeri sono drammatici: crolli del fatturato con oltre 700 milioni di euro persi solo nella filiera tessile e si prospetta un calo del pil territoriale di oltre il 9% ed un tasso di disoccupazione in aumento del 2,1% con fallimenti e chiusure definitive destinati ad aumentare. Per trovare le coperture finanziarie necessarie la Regione Toscana deve chiedere al Governo di sbloccare i 700 milioni di avanzo vincolato e di poterli utilizzare per dare liquidità e sostegno alle imprese”.

“Decine di migliaia di famiglie pratesi rischiano di perdere tutto, non possiamo condannare il settore produttivo della città al fallimento –conclude Ovattoni-: cancellare le tasse comunali e regionali e salvare le imprese e i posti di lavoro è l’unica soluzione. La situazione è disperata ed occorre intervenire immediatamente senza ulteriore indugio, alle belle parole ora devono seguire fatti concreti.



