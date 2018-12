12.12.2018 h 15:00 commenti

La Lega apre la nuova sede in centro: il commissario Ceccardi e il sottosegretario Picchi all'inaugurazione

La cerimonia si terrà sabato mattina in via Cesare Guasti. La segretaria Ovattoni: "Saremo più vicini ai cittadini e rappresenteremo un presidio di legalità"

Importante novità per la Lega che, sabato 15 dicembre, inaugurerà la nuova sede in via Cesare Guasti 51 nella zona del centro storico. Dopo aver lasciato lo spazio in via Fauli 40 a Mezzana, il partito apre la sede in una via più centrale e più vicina ai cittadini. Alle 11.30 avrà inizio la cerimonia di inaugurazione con la segretaria Patrizia Ovattoni, il commissario nazionale Susanna Ceccardi, il referente nazionale per Prato Andrea Recaldin e il sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi. “Questa nuova collocazione - afferma Patrizia Ovattoni - per noi, oltre a significare più vicinanza ai pratesi, vuol rappresentare una sorta di presidio di legalità viste le condizioni di insicurezza presenti all'interno delle mura cittadine. A gennaio - prosegue l'esponente leghista - forniremo in modo dettagliato i giorni e gli orari in cui la sede resterà aperta per l'ascolto dei cittadini e per coloro interessati a ricevere informazioni sul percorso ed i lavori della Lega”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus