La Lam viaggia con quaranta minuti di ritardo, l'autista non conosce la strada

Il guidatore dell'autobus ha sbagliato più volte strada e poi ha chiesto aiuto ai passeggeri. Molte fermate sono saltate, chi ha potuto è sceso in attesa di una nuova corsa

Oltre quranta minuti di ritardo per la Lam viola. Questa volta la colpa non è del traffico, ma dell' autista che non conosceva il percorso. Incertezze che hanno portato a sbagliare strada e poi ad affidarsi ai pendolari, che invece conoscono molto bene il percorso e gli orari.





"L'autobus è arrivato ad Agliana con venti minuti di ritardo - racconta a Notizie di Prato Alessio Langianni - e ho pensato al traffico, poi quando sono salito mi sono accorto che il problema era diverso: sono saltate le fermate, la strada non sempre era la consueta, tanto che molti passeggeri hanno preferito scendere appena possibile e aspettare la corsa successiva".

Un percorso ad ostacoli che è arrivato al termine alle 18,09 rispetto alla tabella di marcia delle 17,20. "Una situazione paradossale - continua Langianni - l'autista continuava a chiedermi la strada per arrivare a destinazione, accumulando ritardo su ritardo. alla fine ho perso anche la coincidenza del treno per tornare a casa ed è già tanto che comunque sono arrivato al capolinea".

"L'autista in servizio- spiegano da Autolinee Toscana – era al primo giorno di lavoro senza tutor e evidentemente ha avuto problemi con il percorso. Da domani sarà affiancato da un accompagnatore .Ci scusiamo con i passeggeri."