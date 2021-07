02.07.2021 h 10:26 commenti

La ketamina era nascosta nella scatola delle scarpe: arrestato pusher 33enne

L'uomo era pedinato da tempo dai carabinieri, insospettiti dal suo vagare in strada sempre tenendo in mano il contenitore. Ieri sera il blitz che ha permesso di recuperare stupefacente per oltre 13mila euro di valore

Ennesimo arresto dei carabinieri tra gli spacciatori cinesi di droghe sintetiche. L'ultimo a finire in manette è un 33enne originario del Fujiang, fermato mentre stava trasportando in una scatola di scarpe tre buste con un totale di 145 grammi di ketamina. Altri 75 grammi della medesima sostanza, insieme a 9 pasticche di ecstasy, sono state trovate e sequestrate nella casa dell'uomo, dove c'era tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi.

Il 33enne da qualche giorno era seguito dai militari del Reparto Operativo, insospettiti dal suo vagare quotidiano nella zona di via Pistoiese, sempre tendo in mano una scatola di scarpe. Ieri, 1 luglio, durante uno di questi pedinamenti, il pusher si deve essere accorto di qualcosa: ha accelerato il passo ed è entrato in un negozio di scarpe, cercando di occultare la sua scatola con quelle in vendita. I carabinieri sono stati più svelti di lui, però, e sono riusciti a bloccarlo, scoprendo lo stupefacente. Secondo gli investigatori la droga sintetica sequestrata all'uomo, dal valore di oltre 13mila euro, era destinata ad essere spacciata nei locali notturni della comunità cinese.