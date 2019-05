02.05.2019 h 11:46 commenti

La judoka pratese Anita Cantini è la nuova campionessa italiana nella categoria -57 kg

La giovane atleta ha vinto il titolo domenica 28 aprile a Torino. Adesso la aspetta il Grand Prix di Zagabria, a luglio

È la ventiduenne pratese Anita Cantini la nuova campionessa italiana assoluta di Judo. Nel pomeriggio di domenica 28 aprile, al PalaRuffini di Torino, l’atleta dell’Accademia Prato è riuscita a portare a casa il titolo nella categoria femminile più numerosa, la -57 kg. Nonostante si sia infortunata durante il primo incontro, Anita ha continuato a combattere, ottenendo le quattro vittorie che l’hanno portata in finale. Nello scontro per la medaglia d’oro, la judoka pratese ha avuto la meglio sull’atleta torinese, campionessa italiana assoluta nel 2017.

Una grande soddisfazione soprattutto dopo che, agli assoluti dello scorso anno, Cantini era già riuscita ad approdare alla finale ma era stata sconfitta solo dalla titolare di categoria.

Con la conquista del titolo italiano, si apre all’atleta pratese la possibilità di partecipare, a fine luglio, al Grand Prix di Zagabria, dove potrà confrontarsi con le nazionali più forti del mondo.

Oltre ad Anita, hanno partecipato ai campionati italiani Assoluti di Torino altri cinque atleti della società Accademia Prato, tutti guidati dal maestro Fabio Barni. Si tratta di Martina Cocco, 7ª nei 78 kg, Mattia Martelloni, 9° nei 60kg, Filippo Scarselli, Diletta Martinasso e Benedetta Capponi.

Prossimo appuntamento i campionati italiani Juniores, in programma a Brescia l’11 e il 12 maggio.



