La guardia di finanza sequestra 1,7 milioni di mascherine e 7.200 test rapidi illegali

La merce era stoccata in vari luoghi sia a Prato sia a Firenze. Le indagini partite a marzo dopo il primo blitz che ha consentito di ricostruire una serie di canali di approvvigionamento dall’estero

Circa 1,7 milioni di mascherine, di cui oltre 300.000 dispositivi di protezione individuale, e 7.200 kit rapidi anti Covid-19 privi di certificazione e scheda tecnica sulla conformità, sono stati sequestrati a Prato e Firenze nel corso di una serie di operazioni fatte dalla guardia di finanza di Firenze. La merce, priva dei requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni vigenti, era destinata ad una immissione sul territorio attraverso circuiti in prevalenza operanti in ambiti connotati da sommerso o non regolari.

L'indagine è partita con un primo consistente sequestro di oltre 130.000 prodotti, operato a marzo. Le Fiamme Gialle fiorentine hanno proseguito e ampliato le attività investigative, individuando una serie di canali di approvvigionamento dall’estero del materiale non certificato e i relativi siti di stoccaggio. A quel punto sono stati effettuati, in rapida sequenza, più sequestri di prodotti tra le province di Firenze e Prato. Uno degli interventi più recenti ha consentito di bloccare, in una sola occasione, circa 500.000 mascherine di varia tipologia suddivise in oltre 200 pacchi disseminati, tra altri, all’interno di un magazzino.