23.06.2020 h 12:38 commenti

La guardia di finanza scopre 44 evasori e 154 milioni di redditi sottratti al fisco

Il bilancio dell'attività da gennaio 2019 a maggio 2020 è stato fatto in occasione della festa per il 246° anniversario della fondazione. Cerimonia ristretta come prevede il protocollo sanitario contro la diffusione del coronavirus

Tra gennaio 2019 e maggio 2020 la guardia di finanza ha scoperto 44 evasori totali, 36 imprenditori che hanno dato lavoro a quasi 200 operai a nero o stranieri irregolari e ha intercettato 154 milioni di redditi non dichiarati e 53 milioni di iva non versati. Sono alcuni dei numeri del bilancio della guardia di finanza che oggi, martedì 23 giugno, ha festeggiato il 246° anniversario della fondazione con una cerimonia molto ristretta presso la caserma di piazza Mercatale a cui ha preso parte il prefetto. Occasione, come ogni anno, per fare il punto sul lavoro che ha impegnato la finanza su diversi fronti: evasione, ma anche elusione, frode, illeciti nella spesa pubblica, contraffazione e controllo del territorio. La guardia di finanza è reduce dalla recentissima inchiesta “Giochessa” che ha portato al sequestro di 10 milioni di mascherine, 600 macchinari da lavoro e oltre 3 milioni di euro nell'ambito di un appalto della Regione Toscana e di un appalto della presidenza del Consiglio dei ministri – valore complessivo 45 milioni – ottenuti da un'azienda cinese per cucire mascherine. Mascherine che – è l'accusa – sarebbero state fornite attraverso un sistema di subappalto (contestato lo sfruttamento del lavoro a diversi titolari di confezioni) e in larga parte senza rispettare i requisiti richiesti dai committenti.

Cinquecentoventi gli interventi per contrastare la sottrazione di denaro al fisco. In questo capitolo rientra l'inchiesta denominata “Gagaro” che ha portato a galla una frode carosello sul commercio di materie plastiche che ha generato 17 ordinanze di custodia cautelare. Partendo da una verifica sui conti di una società pratese con un volume d'affari di 20 milioni nonostante l'assenza di struttura imprenditoriale, i finanzieri hanno scardinato un'associazione a delinquere specializzata nelle frodi carosello con il coinvolgimento di 24 aziende per un totale di 200 milioni di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e la conseguente evasione di 40 milioni di iva. Sempre in tema di evasione, la polizia tributaria ha scoperto la ricchezza accumulata da due società per la vendita di auto, entrambe pratesi, che hanno messo in piedi un giro di fatture false del valore di 108 milioni e con un mancato introito di iva di circa 24.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, il 2019 è stato l'anno dell'inchiesta sulle case popolari con la denuncia di 25 assegnatari accusati di aver presentato autocertificazioni false allo scopo di ottenere l'alloggio; 54 invece gli accertamenti sulle prestazioni sociali agevolate che hanno fatto emergere 24 posizioni irregolari relativamente all'esenzione del ticket sanitario.

E' partita da Prato ed è arrivata in Sicilia l'operazione 'Golden wood' sul commercio di pallets finalizzato al riciclaggio di una quarantina di milioni di euro, frutto degli affari illeciti di una cosca palermitana.

Tra i risultati conseguiti anche il sequestro di due milioni e mezzo di euro alle famiglie Ahmetovic e Halilovic in seguito alla confisca per la sproporzione tra quanto detenuto e i redditi dichiarati negli anni, l'arresto di una commercialista per la mazzetta ricevuta da due imprenditori cinesi, e la denuncia di due coniugi titolari di un money transfer che avrebbe inviato in Sud America ingenti somme di denaro senza rispettare la normativa.

Nell'ultimo anno e mezzo di attività, la finanza ha sequestrato 180mila articoli e quasi 300mila metri di tessuto contraffatti con la denuncia di 61 persone.

Oltre alle indagini, ai controlli e alle verifiche, la guardia di finanza ha trovato il tempo per pensare a chi ha più bisogno e lo ha fatto promuovendo una raccolta di soldi tra i militari. La cifra messa insieme ha consentito di acquistare diverse tonnellate di alimenti destinati alla Caritas, e alla Caritas sono andati tremila capi di abbigliamento contraffatti sequestrati nel corso di attività investigative.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus