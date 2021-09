20.09.2021 h 16:33 commenti

La Gualchiera e il Cavalciotto i protagonisti del primo week end di TiPo

Il prossimo finesettimana i primi appuntamenti del nuovo progetto turistico e culturale dell’area pratese che farà rivivere itinerari, culture e archeologie industriali del distretto tessile. Sabato lo spettacolo "Pojana e i suoi fratelli" di e con Andrea Pennacchi

Prenotazioni aperte per gli eventi di sabato 25 e domenica 26 settembre che segnano l’avvio di “TiPo - Turismo Industriale Prato”, il nuovo progetto turistico e culturale dell’area pratese che farà rivivere itinerari, culture e archeologie industriali del distretto tessile, il più grande d’Europa, con una storia secolare e un processo produttivo, basato sul riuso della materia prima e sull’economica circolare, ancora oggi all’avanguardia. Percorsi trekking, visite guidate dentro ex manifatture, spettacoli in azienda e laboratori creativi rivolti a bambini e famiglie compongono il programma dei primi sei mesi.

Il programma del prossimo weekend, inizia sabato 25 settembre, alle 21 con la visita all'ex Rifinizione Zenith (via Rubieri, 43) e a seguire lo spettacolo "Pojana e i suoi fratelli" di e con Andrea Pennacchi musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. (Ingresso: 15 euro + dp Biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita del circuito Per info: 338.1015732).

Domenica 26 settembre, il programma prevede alle 10 (durata 3 ore circa, difficoltà bassa) l’escursione con visita guidata " Dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera di Coiano. L’acqua motore e anima dell’industria". Il primo itinerario proposto come apertura del progetto TiPo, vuole rappresentare un omaggio all’elemento che più di altri ha rappresentato il vero motore per la nascita dell’industria pratese: l’acqua. Partendo dal Cavalciotto di Santa Lucia, uno dei monumenti più importanti e rappresentativi della Prato laniera, scopriremo attraverso un trekking urbano tra orti e giardini l’andamento misterioso della più grande gora pratese, il Gorone, fino a raggiungere uno dei gioielli dell’archeologia industriale tessile cittadina, la Gualchiera di Coiano (Costo di partecipazione: 10 euro gratuito bambini fino a 10 anni. Biglietti su coopculture.it Per info: 0574.1837859 o prenotazioni.museiprato@coopculture.it).

Sempre domenica 26 settembre ma nel pomeriggio, alle 16.30, al Museo del Tessuo “Feltro a due mani” laboratorio per bambini di età 4-6 anni (Costo: 10 euro bambino + accompagnatore Biglietti su coopculture.it Per info: 0574.1837859 o prenotazioni.museiprato@coopculture.it).