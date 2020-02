10.02.2020 h 12:17 commenti

La Grignanese potrebbe stoppare i progetti con i bambini autistici: "Lasciati soli dalle istituzioni"

In un anno sono sette i bambini inseriti nelle varie squadre grazie alla presenza di un tutor-psicologo e un allenatore specifico per ognuno. Il presidente Gori: "Dal Comune tante parole ma nessun fatto. Non riusciamo più a sostenere le spese"

Rischia di finire per sempre la bella esperienza di inclusione sportiva dei bambini affetti da autismo che da oltre un anno l'A.c.u Grignanese realizza sul suo campo di calcio. Una storia iniziata con Paolo, 6 anni, che abbiamo raccontato ai nostri lettori esattamente 12 mesi fa ( LEGGI ) aprendo la strada ad altri sei bambini con lo stesso problema, tutti accolti a braccia aperte, tutti inseriti perfettamente. Perchè la forza e anche l'unicità di questo progetto sta nell'inserimento collettivo di questi giocatori "particolari". Non si allenano nè giocano separatamente, ma bensì con gli altri. Cosa che costa tempo e fatica perchè devono essere presenti un tutor-psicologo e un allenatore specifico a bambino. Ed eccoci al punto. La presenza di tali professionalità ha un costo notevole che la società non può più sostenere.

A lanciare il grido di aiuto è il presidente della società, Fabio Gori. E' la stessa persona che oltre un anno fa ha accolto senza se e senza ma Paolo e la sua mamma, rifiutati da un'altra società calcistica proprio perchè impossibilitati a seguire in modo specifico chi presenta questo disturbo. "Non è più possibile andare avanti così. - afferma Fabio Gori - Facciamo i salti mortali per far tornare i conti, ma sta diventando impossibile. Per andare pari ci vorrebbero 20mila euro l'anno. Per aiutare questi ragazzi a stare in campo con gli altri ci vogliono dei professionisti che costano, ci vogliono dei progetti e degli obiettivi. Senza non andiamo da nessuna parte".

Peccato perchè i risultati ci sono. Paolo ad esempio gioca già con i suoi coetanei e quando esce dal campo "dà il cinque". Un segno di apertura al mondo che per gli autistici non è affatto scontato e banale. Un ragazzo più grande invece è già in partita. Piccoli miracoli che avvengono sul tappeto verde di Grignano grazie alla tenacia di tutta la società. "Quando è iniziata questa avventura in sedici siamo andati a fare un corso al Santa Rita per imparare come comportarsi con chi ha questo disturbo. - prosegue Gori -Abbiamo fatto una sola lezione e poi è finita lì. Cerchiamo allora di rapportarci con un’associazione specifica ma non è facile né per noi né per loro. Tra l'altro anche l'impiantistica andrebbe adeguata perchè ci vorrebbero degli spogliatoi dedicati per chi ha questo problema proprio per la sua particolarità. Avevamo messo sul piatto una proposta specifica al Comune ma finora ho sentito solo un milione di promesse e zero fatti. Senza timore di essere smentito, posso dire che l'A.c.u Grignanese è stata lasciata sola. Si preferisce dare i soldi agli impianti rispetto ai progetti".

Proprio il Comune aveva premiato l'impegno della società inserendola nella rete "Autism friendly" come testimonia l'adesivo blu all'ingresso del campo. Un riconoscimento che senza un reale sostegno delle istituzioni rischia di essere vissuto quasi come una presa in giro.